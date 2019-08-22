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четверг, 22 августа 2019 17:13

Дизайнеры возвращают в моду стиль принцессы Дианы
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На Леди Ди равнялись как в создании изысканных образов, так и в повседневной одежде
Фото: MiNDFOOD
На Леди Ди равнялись как в создании изысканных образов, так и в повседневной одежде
На Леди Ди равнялись как в создании изысканных образов, так и в повседневной одежде
Большинство платьев принцессы Дианы имели различные принты
Деловой костюм можно одеть и в офис, и в ночной клуб - все дело в обуви

Для многих модными ориентирами являются первые лица страны. Для британцев часто иконами стиля становятся члены королевской семьи. Однако бесспорным феноменом стала принцесса Диана, которая на самом деле имела вкус в одежде. Эта женщина сформировала не один фэшн-тренд 1980-1990-х.

Автор: Reuters
  На Леди Ди равнялись как в создании изысканных образов, так и в повседневной одежде
На Леди Ди равнялись как в создании изысканных образов, так и в повседневной одежде
Автор: thesun.co.uk
  Крупный горох Диана полюбила еще в 1980-х. Он актуален до сих пор
Крупный горох Диана полюбила еще в 1980-х. Он актуален до сих пор

Этим летом дизайнеры решили напомнить об образах, которые прославили Леди Ди. Ее стилю были присущи мощные силуэты и объемные формы. На платьях могли были крупные принты. Несколько луков продемонстрировала стилист Клемми Филдсенд.

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Одним из актуальных сегодня женский деловой костюм. Диана стала первой женщиной в королевской семье, появлявшейся на официальных вечерних мероприятиях в брюках. Также она любила черный цвет, хотя до нее он считался исключительно траурным цветом.

Автор: thesun.co.uk
  Рабочий стиль разбавит яркий пиджак
Рабочий стиль разбавит яркий пиджак

Стилисты подчеркивают, что костюм может стать и вечерним нарядом, если к нему добавить высокие каблуки.

Для того, чтобы каждый день выглядеть хорошо, не стоит бояться каблуков, добавлять принты, аксессуары и украшения. Обычную футболку можно сделать нарядной, добавив украшений. Главное, чтобы их было в меру.

The Sun
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