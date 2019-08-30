Дизайнеры рассказали о главных трендах осени

С окончанием лета приходит пора сменить свои легкие и невесомые платья на более теплую одежду.
"Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х и разнообразие принтов. Мы сделали акцент на авторских принтах и клетке. Можно уверенно сказать, что главные тренды осени - это цветочный принт, горошек и клетка", - комментируют украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).
Цветочные принты
Цветочные принты в этом сезоне больше напоминают ретро-интерьеры или старинные гобелены. Такой тренд задали мировые дизайнеры, а украинские успешно подхватили и реализовали в своих коллекциях.
Интересные рукава, необычный крой, легкость в платьях-миди в этом сезоне прекрасно войдет в стильный гардероб нового сезона. Вечером надевайте такие платья с элегантными балетками или ботильоны на каблуке. Днем можете миксовать с кроссовками.
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Клетка
Клетка продолжает быть в топе и играть важную роль в сезоне осень-зима. В этом году украинские производители взяли за основу клетку в синих, голубых, розовых тонах. Тип самой клетки не имеет никакого значения, она может быть любого вида и размера. Носить такие платья можно как с грубыми ботильенами, так и с женственными туфлями.
Горох
Принт "горох" уже давно занял список базовых, однако в этом сезоне он появляется в необычных интерпретациях. Он может быть изображен в необычных цветах и иметь интересные формы.
Для многих модными ориентирами являются первые лица страны. Для британцев часто иконами стиля становятся члены королевской семьи. Однако бесспорным феноменом стала принцесса Диана, которая на самом деле имела вкус в одежде. Эта женщина сформировала не один фэшн-тренд 1980-1990-х.
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