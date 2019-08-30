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пятница, 30 августа 2019 19:57

Дизайнеры рассказали о главных трендах осени
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Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Фото: Виктория Богдан
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х

С окончанием лета приходит пора сменить свои легкие и невесомые платья на более теплую одежду.

"Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х и разнообразие принтов. Мы сделали акцент на авторских принтах и клетке. Можно уверенно сказать, что главные тренды осени - это цветочный принт, горошек и клетка", - комментируют украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Цветочные принты

Цветочные принты в этом сезоне больше напоминают ретро-интерьеры или старинные гобелены. Такой тренд задали мировые дизайнеры, а украинские успешно подхватили и реализовали в своих коллекциях.

Автор: Виктория Богдан
  Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х

Интересные рукава, необычный крой, легкость в платьях-миди в этом сезоне прекрасно войдет в стильный гардероб нового сезона. Вечером надевайте такие платья с элегантными балетками или ботильоны на каблуке. Днем можете миксовать с кроссовками.

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Клетка

Клетка продолжает быть в топе и играть важную роль в сезоне осень-зима. В этом году украинские производители взяли за основу клетку в синих, голубых, розовых тонах. Тип самой клетки не имеет никакого значения, она может быть любого вида и размера. Носить такие платья можно как с грубыми ботильенами, так и с женственными туфлями.

Автор: Виктория Богдан
  Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х

Горох

Принт "горох" уже давно занял список базовых, однако в этом сезоне он появляется в необычных интерпретациях. Он может быть изображен в необычных цветах и иметь интересные формы.

Автор: Виктория Богдан
  Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х
Основные ориентиры на осень для всех модниц - это стиль 1970-х

Для многих модными ориентирами являются первые лица страны. Для британцев часто иконами стиля становятся члены королевской семьи. Однако бесспорным феноменом стала принцесса Диана, которая на самом деле имела вкус в одежде. Эта женщина сформировала не один фэшн-тренд 1980-1990-х.

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