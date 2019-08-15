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четверг, 15 августа 2019 22:45

Дизайнеры рассказали, каких цветочных принтов следует избегать
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Фото: Виктория Богдан

Сложные детали, неравномерный узор, необычный покрой - все это может испортить ваш принт на одежде. Цветочный принт может, как освежить образ, так и превратить вас в старомодную.

"Цветочный принт - самый женственный из всех. Он никогда не выйдет из моды. Он давно перешел из разряда летнего гардероба в универсальный", - отмечают дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Совет №1

Дополнение к принтам

Дизайнеры и стилисты отмечают, что необходимо дополнять цветочные принты однотонными вещами и аксессуарами. Например, принт на брюках или платье выглядит более выразительно, если разбавить его аксессуарами похожих оттенков, это может быть сумка, кеды или бижутерия.

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Совет №2

Цветочная абстракция

С помощью таких принтов можно легко создать лаконичный и структурированный образ. Именно цветочная абстракция идеально подходит под короткие платья-трапеции или платья-футляры.

Автор: Виктория Богдан
 

Совет №3

Осторожность с мелким принтом

Мелкий принт очень часто в зоне риска, ведь он может походить на ночную рубашку, не будет добавлять элегантности. Поэтому лучше отдавать предпочтение платьям с более четким принтом, они сгладят в образе лишнюю приторнисть и уберут простоту.

Совет №4

Крупные принты добавляют лишних килограммов

Будьте осторожны с обтягивающей одеждой, на которой изображены крупные принты, ведь они добавляют лишнего веса.

Автор: Виктория Богдан
 

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Совет №5

Интенсивность цветочного принта

Чем ярче цвета задействованы в принте, тем более интенсивное воздействие он придает вашему образу. Насыщенные принты подойдут женщинам с яркой внешностью. Девушек с мягкой колоритом они будут затьмевать.

Супермодели Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, певица Бет Дитто, диджей Diplo, футболист Оделл Бекхэм и австралийский актер Джейкоб Элорде снялись в рекламной кампании бренда белья Calvin Klein.

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