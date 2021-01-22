Цвет, размер и материал: как выбирать сумку для офиса

Сумку следует выбирать лаконичную без всякого декора. Фото: pixabay

Сумка играет важную роль для модного образа в целом.

Поэтому к ее выбору нужно отнестись ответственно и обратить внимание на различные критерии, а также на то, что в тренде в 2021 году, пишет Cosmo.

Сумка должна быть качественной. Дешевая с виду модель может легко испортить образ.

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Размер также важен. Сумка для офиса не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Массивные баулы сделают неопрятным деловой стиль, а в клатч ничего не положишь. Поэтому стоит выбрать модель среднего размера с внутренними отделениями.

Цвет имеет значение. В том же офисном стиле не следует носить слишком яркие и кричащие оттенки. Цвет может быть насыщенным и равномерным. Альтернативой черной классики станет бежевая или кремовая сумка. Неплохо выглядят модели карамельного или трюфельного оттенка. Тем, кто любит более глубокие цвета, можно выбрать винный, темно-зеленый, синий или шоколад.

Строгая модель сумки будет выглядеть интереснее, если она сделана из рельефной кожи. Сумочки с тиснением под рептилию, например, хорошо смотрятся как в черной гамме, так и других оттенках.

Сумку следует выбирать лаконичную без всякого декора. Так она будет выглядеть менее официально и будет сочетаться с деловой одеждой.

Модные эксперты назвали самую модную сумку 2021 года. Ею стала модель Prada Cleo. Вещь уже стала must-have прошлого года и покорила сердца многих звезд и блогеров.