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среда, 21 апреля 2021 12:47

Цвет, фасон и тренды не имеют значения: советы, чтобы улучшить стиль

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Цвет, фасон и тренды не имеют значения: советы, чтобы улучшить стиль
В улучшении стиля главное доверять своей интуиции, а не рассчитывать только на тренды. Фото: pixabay

Образ и стиль можно усовершенствовать благодаря некоторым хитростям.

Тогда не будут иметь значения модные тренды сезона, цвет или фасон. Основным станет то, подходит ли вещь, рассказала стилист Екатерина Полякова на странице в Instagram.

По ее словам, лучше выбирать белье в тон кожи, а не белое. Телесное будет наименее заметным под одеждой.

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Стилист советует выбирать одежду не по размеру, а примеряя. Тогда можно увидеть, подходит она или нет, независимо от размера.

Хорошим дополнением образа станут солнцезащитные очки. Их надо носить не только летом, но и в любое время года, когда есть солнце.

К вещам стоит добавить светлую обувь. Она может универсально подходить под образ, как и темная. В то же время, придаст свежести и чувство стиля.

Касаемо колористики, то стилист уверяет, что цвет, который нравится, не может быть неактуальным. Конечно, есть цвета, которые выделили как самые модные в сезоне, но это не значит, что надо забывать обо всех остальных.

В моду вернулись вещи, выполненные в технике кроше. Они выглядят так, будто их создали руками. Эта модная одежда не является идеальной. Она яркая и похожа на детские изделия. Преимущественно, это вязаные вещи – панама, балаклава, свитер, кардиган, платье или сумка, которые легко приживаются в современном гардеробе.

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