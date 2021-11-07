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воскресенье, 07 ноября 2021 17:26

"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
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Майя Тульчинская советует украинкам выбирать удобные вещи, подчеркивающие их индивидуальность
Фото: предоставила Майя Тульчинская
Майя Тульчинская советует украинкам выбирать удобные вещи, подчеркивающие их индивидуальность
Майя Тульчинская советует украинкам выбирать удобные вещи, подчеркивающие их индивидуальность
Майя Тульчинская советует украинкам выбирать удобные вещи, подчеркивающие их индивидуальность
Майя Тульчинская советует украинкам выбирать удобные вещи, подчеркивающие их индивидуальность

Примерить на себя мировые тенденции моды, не считая собственный типаж внешности – напрасная трата времени и денег, считает фэшн-блогер Майя Тульчинская. Она написала книгу "Разговоры вокруг шкафа", в которой делится с украинками советами, как найти свой стиль.

"Иностранные издания по моде не пригодны для наших условий, не рассчитаны на нашу женщину. В Париже, Нью-Йорке или Лондоне, во-первых, другие погодные условия. Это оказывает большое влияние на то, как женщины одеваются. Во-вторых, другой культурный контекст, традиции и привычки по наряду. В-третьих, другой типаж внешности. Многие французские советы по стилю классны и уместны для французских женщин. Типичной славянке далеко не все это будет подходить", - говорит Тульчинская.

У славянок более мягкие черты лица. Лицо часто круглое, и тело тоже, пластика более мягкая, другая колористика – женщины часто имеют светлые глаза, русые волосы, говорит блоггер.

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"Классическое маленькое черное платье, продвигаемое Коко Шанель, В Париже действительно много кто носит. И оно прекрасно смотрится на женщинах. Типичная француженка имеет контрастную внешность, острые черты лица. Черное платье на ней и белый жемчуг прекрасно подчеркивают это. А у нас не на каждой женщине далеко не каждое черное платье будет выглядеть хорошо, - отмечает блоггер. – Мы тоже все разные. Нет типичной украинки. Даже вышиванки в регионах Украины разные, потому что и женщины из них имеют разные типажи и цвета. Поэтому им подходят не одинаковые гаммы".

С каждым сезоном стилисты рекомендуют иметь в базовом гардеробе вещи для минималистических образов. Ведь минимализм – это красота в простоте.

Минималистичный крой должен быть четким и лаконичным. Его основной акцент – в качественных тканях, интересных фактурах, нестандартных силуэтах и ​​спокойной цветовой гамме. Об этом пишет стилистка Самаль Сан в Instagram-блоге.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
07
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