"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок

Фото: предоставила Майя Тульчинская

Примерить на себя мировые тенденции моды, не считая собственный типаж внешности – напрасная трата времени и денег, считает фэшн-блогер Майя Тульчинская. Она написала книгу "Разговоры вокруг шкафа", в которой делится с украинками советами, как найти свой стиль.

"Иностранные издания по моде не пригодны для наших условий, не рассчитаны на нашу женщину. В Париже, Нью-Йорке или Лондоне, во-первых, другие погодные условия. Это оказывает большое влияние на то, как женщины одеваются. Во-вторых, другой культурный контекст, традиции и привычки по наряду. В-третьих, другой типаж внешности. Многие французские советы по стилю классны и уместны для французских женщин. Типичной славянке далеко не все это будет подходить", - говорит Тульчинская.

У славянок более мягкие черты лица. Лицо часто круглое, и тело тоже, пластика более мягкая, другая колористика – женщины часто имеют светлые глаза, русые волосы, говорит блоггер.

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"Классическое маленькое черное платье, продвигаемое Коко Шанель, В Париже действительно много кто носит. И оно прекрасно смотрится на женщинах. Типичная француженка имеет контрастную внешность, острые черты лица. Черное платье на ней и белый жемчуг прекрасно подчеркивают это. А у нас не на каждой женщине далеко не каждое черное платье будет выглядеть хорошо, - отмечает блоггер. – Мы тоже все разные. Нет типичной украинки. Даже вышиванки в регионах Украины разные, потому что и женщины из них имеют разные типажи и цвета. Поэтому им подходят не одинаковые гаммы".

С каждым сезоном стилисты рекомендуют иметь в базовом гардеробе вещи для минималистических образов. Ведь минимализм – это красота в простоте. Минималистичный крой должен быть четким и лаконичным. Его основной акцент – в качественных тканях, интересных фактурах, нестандартных силуэтах и ​​спокойной цветовой гамме. Об этом пишет стилистка Самаль Сан в Instagram-блоге.