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воскресенье, 07 ноября 2021 01:45

Минимализм: 5 способов сделать образ трендовым и интересным
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С каждым сезоном стилисты рекомендуют иметь в базовом гардеробе вещи для минималистических образов. Ведь минимализм – это красота в простоте.

Минималистичный крой должен быть четким и лаконичным. Его основной акцент – в качественных тканях, интересных фактурах, нестандартных силуэтах и ​​спокойной цветовой гамме. Об этом пишет стилистка Самаль Сан в Instagram-блоге.

С каждым сезоном стилисты советуют иметь в базовом гардеробе вещи для минималистичных образов
Фото: instagram.com/streetstyle_looks
Минималистичный крой должен быть четким и лаконичным
Оригинальные элементы кроя и асимметрия являются одним из вариантов минималистического образа
Необычная отделка наряда может добавить свежести аутфиту
Также следует экспериментировать с принтами

Оригинальные элементы кроя и асимметрия являются одним из вариантов минималистического образа. Необычная отделка наряда может добавить свежести аутфиту.

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Также следует экспериментировать с принтами. Для минимализма удачным вариантом является геометрия. Можно разбавить нейтральную цветовую гамму яркими оттенками. А еще микс разных фактур в одном образе будет стильным решением.

Фэшн-блогеры и модницы даже утепляются стильно. Благодаря им можно научиться создавать многослойные трендовые образы. Актуальный свитер с воротником на молнии можно совместить с жакетом размера оверсайз. Дополнить следует поясом, чтобы подчеркнуть талию.

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