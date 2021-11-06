Минимализм: 5 способов сделать образ трендовым и интересным

С каждым сезоном стилисты рекомендуют иметь в базовом гардеробе вещи для минималистических образов. Ведь минимализм – это красота в простоте.

Минималистичный крой должен быть четким и лаконичным. Его основной акцент – в качественных тканях, интересных фактурах, нестандартных силуэтах и ​​спокойной цветовой гамме. Об этом пишет стилистка Самаль Сан в Instagram-блоге.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Оригинальные элементы кроя и асимметрия являются одним из вариантов минималистического образа. Необычная отделка наряда может добавить свежести аутфиту.

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Также следует экспериментировать с принтами. Для минимализма удачным вариантом является геометрия. Можно разбавить нейтральную цветовую гамму яркими оттенками. А еще микс разных фактур в одном образе будет стильным решением.

Фэшн-блогеры и модницы даже утепляются стильно. Благодаря им можно научиться создавать многослойные трендовые образы. Актуальный свитер с воротником на молнии можно совместить с жакетом размера оверсайз. Дополнить следует поясом, чтобы подчеркнуть талию.