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пятница, 29 ноября 2019 05:25

Что одеть на новогодний корпоратив
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Платье в пайетках подойдет для новогоднего корпоратива
Фото: ukr.media
Платье с декольте подойдет для новогоднего корпоратива
Платье из бархата подойдет для новогоднего корпоратива
Платье с декольте подойдет для новогоднего корпоратива
Брючный костюм подойдет для новогоднего корпоратива в офисе

На новогоднюю корпоративную вечеринку этого года советуют выбирать одежду с атласа, шелка, бархата, органзы. Можно одевать как брюки, так и кожаные юбки.

Для ресторана подойдет коктейльный образ. Для мужчины это классический костюм темных оттенков, женщине подойдет платье по фигуре до колена или на пару сантиметров выше, пишет Ukr.Media.

Из ткани стоит обратить внимание на атлас, шелк, бархат или что-то с блестками, пайетками и аккуратным декором.

Платья миди тоже подойдут для празднования с коллегами. Для более дерзкого образа присмотритесь к платьям с декольте с открытой спиной или глубоким вырезом на подоле. Акцент на голое тело в образе должен быть только один.

Если корпоратив проходит в офисе - можно надеть брючный костюм с элегантной блузой. Среди цветов - черно-белый, бежевый, серый, или же вообще остановиться на однотонном ярком. Костюм с юбкой можно дополнить шелковым топом и аккуратными украшениями. Получится изящный, но в то же время современный и модный лук.

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Для офисной вечеринки подойдут брюки в сочетании со стильным топом. Также актуальны блузы из органзы - хорошо сочетаются с широкими палаццо или брюками-дудочками, не требуют дополнительных аксессуаров.

Если вы предпочитаете минимализм, то юбка в сочетании с шелковой рубашкой - хороший вариант. Сделать образ более трендовым позволит сочетание кожаной юбки с шелком. Дополните образ украшениями на шее - к примеру, массивной цепью. Или добавьте модный ободок из атласа.

Стоит отказаться от мини юбок в сочетании с высокими каблуками и фальшивыми брендами. Если есть много брендовых вещей, носите их по одиночке. Если не хватает средств на дизайнерское изделие, не покупайте подделку. Найдите альтернативу в масс-маркете.

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