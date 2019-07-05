Читаем по губам: самые модные помады этим летом

Этим летом модно сочетать яркую и приглушенную цветовые гаммы – как в росписи ногтей, так и в макияже губ. Если в прошлом году главными цветами были - красный, терракотовый и фуксия, то в этом году приветствуются натуральные оттенки.

Полупрозрачные

Акцент на натуральности – классический прием для любых бьюти-преображений в летний сезон: в окрашивании волос, макияже, в том числе и в выборе оттенка губной помады. Считается, что лето – это время отдыха вашей красоты от армии уходовых и декоративных средств.

Однако в этом году визажисты решили, что абсолютно необязательно жертвовать эффектным макияжем губ во имя естественности. Этим летом примеряем все тот же блеск для губ, придающий губам объем, но в легких фруктовых оттенках. Такой акцент идеально подойдет для летнего образа в дневное время суток.

Ягодный шик

Визажисты советуют попробовать помады естественных ягодных оттенков – черешни, малины, клубники, вишни. Тем более, что в наступившем сезоне они в самом тренде. Не забывайте экспериментировать с техниками нанесения: от едва заметной растушевки с легким хайлайт-эффектом до плотного насыщенного покрытия.

Яркие и текстурные

В тренде не только спокойные, но и яркие, почти неоновые оттенки. Попробуйте фиолетовый, розовый и оранжевый цвет в необычных исполнениях – матовом, глянцевом, с растушевкой. Визажисты советуют не делать контуринг губ и оставить выбранный цвет без "обрамления". Ведь таким оттенкам, как оранжевый, голубой или желтый, действительно нужно место, чтобы раскрыться.

Розовая дымка

Розовый – это та классика мейкапа, которую визажисты любят возрождать почти в каждом новом сезоне. Свой оттенок розового выбираем так, чтобы он смотрелся как можно естественнее – не кричал о себе, а совпадал с тоном ваших губ. Лучший вариант - макияж-дымка или легкое нанесение помады на центральную часть губ с последующей растушевкой до краев.

Женщины, которые накрасили губы красной помадой, удерживают внимание мужчин почти в 3 раза дольше (7,3 секунд), чем те, у которых губы не накрашены (2,2 секунд).