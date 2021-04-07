 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 648
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 360
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 450
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 702
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 981
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1782
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 216
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 873
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
12
12
9
5
10
Британская пара одевается в стиле середины прошлого века
Британская пара одевается в стиле середины прошлого века
Катерина Кухар изобрела &quot;крылья бабочки&quot;
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Невозможно повторить: мастер интерпретирует древние орнаменты на современный стиль
Невозможно повторить: мастер интерпретирует древние орнаменты на современный стиль
Ирина Шейк поделилась фото в &quot;голом&quot; комбинезоне
Ирина Шейк поделилась фото в "голом" комбинезоне
Что одевала на официальные встречи Елена Зеленская
Что одевала на официальные встречи Елена Зеленская
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 243
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 279
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 20:17

Британская пара одевается в стиле середины прошлого века
12

  Комментировать

Британская пара 6 лет одевается в стиле 1940-х
Британская пара 6 лет одевается в стиле 1940-х
Британская пара 6 лет одевается в стиле 1940-х
Британская пара 6 лет одевается в стиле 1940-х
Британская пара 6 лет одевается в стиле 1940-х

Британская пара 52-летняя Энн и 57-летний Дэнни Шир считает, что они родились не в ту эпоху, ведь оба влюблены в винтажные вещи. Они одеваются только в стиле 40-х и 50-х лет, покупая старую одежду в благотворительных магазинах и в Интернете.

Пара надевает изысканную винтажную одежду не только по праздникам, но и просто идя в аптеку, в супермаркет или даже в строительный магазин за краской.

Супруги уже 6 лет вообще не покупает новую одежду в обычных магазинах.

Энни признается, что до недавнего времени она носила как все обычные люди. Ей всегда нравился винтажная одежда, и вот в свои 40 она решила, что больше не будет себе отказывать в удовольствии носить то, от чего она в таком восторге. А такая любовь к стилю 40-х и 50-х появилась у нее от бабушки, Мари Бойз, которая была еще той модницей:

"Ей было 93 года, когда она умерла, и до этого возраста она всегда была очень гламурной и невероятно стильной. Ранбше она показывала мне свои фотографии, и это вызвало во мне интерес ко всему винтажному", - рассказывает женщина

После смерти бабушки внучке остался целый сундук со стильной одеждой, которую можно одевать каждый день. Когда Энни приняла решение одеваться в стиле 40-х годов, Дэнни лишь поддержал свою жену. С тех пор они создают яркие образы дополняя винтажную одежду соответствующими аксессуарами и прическами.

Каждый раз, когда супруги выходят на улицу, это превращается в настоящее представление. Ведь они не изменяют своему стилю даже когда идут на работу или за покупками

Однако Энни признается, что в 40-х и 50-х годах прошлого века ее привлекает исключительно стиль:

"У меня никогда не было желания стать домохозяйкой, меня не привлекают ценности того времени, это просто стиль. Я также очень люблю гламурный голливудский стиль, но это не моя жизнь".

Каждый раз, когда супруги выходят на улицу, это превращается в настоящее представление. Ведь они не изменяют своему стилю даже когда идут на работу или за покупками. Вокруг них всегда собираются люди, и сначала это было очень необычно:

"Для начала нужно было немного привыкнуть во внимание, особенно там, где я живу. Ближайший город - Биггар, это очень фермерский район. Поэтому когда я появлялась там в своем образе, все постоянно на меня смотрели", - рассказывает Энни

Смешные случаи случались в путешествиях. Однажды к ним подошла целая семья итальянцев, которые хотели фото с супругами, и это заняло почти полчаса. В Париже один фотограф подумал, что Энни и Дэнни нарядились так для съемок. Когда же оказалось, что они всегда так выглядят, то очень удивился и через несколько дней устроил им фотосессию.

Энни работает преподавателем в колледже и создает полный образ, вместе с прической и аксессуарами, даже на занятия со студентами в Zoom. Хотя дома она ходит в джинсах, но на улицу она никогда не выйдет в современной одежде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невозможно повторить: мастер интерпретирует древние орнаменты на современный стиль

Большинство своих вещей супруги находит в благотворительных магазинах просто за бесценок. Даже когда они едут в путешествие, то рассчитывают время так, чтобы посетить похожие магазины в других городах или даже странах. Дэнни же часто просто достает вещи, которые носил еще в молодости, и создает прекрасные образы с ними. Ведь мода циклична, и все забытое снова возвращается.

Выглядеть стильно им также помогает знакомая швея. Она всегда может немного переделать вещь с 80-х годов, оформив ее так, что она будет выглядеть как из 40-х.

Для них это также возможность вести экологичный образ жизни. Покупая старую одежду, они не поддерживают масс-маркет, а являются сторонниками "устойчивой моды": "Благотворительные магазины дарят жизнь одежде, которую в противном случае просто выбросили бы".

Винтаж - это оригинальная или аутентичная вещь не моложе 20 лет, в которой четко наблюдается "писк моды" времен ее создания. Например, если это просто водолазка тех времен, то это просто старая вещь, но если это свитер характерного для 70-х годов фасона с розклешенными рукавами, запахом, широкой резинкой снизу или с оленями, как было модно тогда, это уже винтаж.

life.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британская пара одевается в стиле середины прошлого века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 24030
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 10440
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8334
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 6750
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 5445
Мода
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
12
 Просмотров: 801
Невозможно повторить: мастер интерпретирует древние орнаменты на современный стиль
Невозможно повторить: мастер интерпретирует древние орнаменты на современный стиль
9
 Просмотров: 567
Ирина Шейк поделилась фото в "голом" комбинезоне
Ирина Шейк поделилась фото в "голом" комбинезоне
5
 Просмотров: 2052
Что одевала на официальные встречи Елена Зеленская
Что одевала на официальные встречи Елена Зеленская
10
 Просмотров: 2268
Авоська и соломенная: какую сумку выбрать этой весной
Авоська и соломенная: какую сумку выбрать этой весной
7
 Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 222
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть