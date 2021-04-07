Британская пара одевается в стиле середины прошлого века

Британская пара 52-летняя Энн и 57-летний Дэнни Шир считает, что они родились не в ту эпоху, ведь оба влюблены в винтажные вещи. Они одеваются только в стиле 40-х и 50-х лет, покупая старую одежду в благотворительных магазинах и в Интернете.

Пара надевает изысканную винтажную одежду не только по праздникам, но и просто идя в аптеку, в супермаркет или даже в строительный магазин за краской.

Супруги уже 6 лет вообще не покупает новую одежду в обычных магазинах.

Энни признается, что до недавнего времени она носила как все обычные люди. Ей всегда нравился винтажная одежда, и вот в свои 40 она решила, что больше не будет себе отказывать в удовольствии носить то, от чего она в таком восторге. А такая любовь к стилю 40-х и 50-х появилась у нее от бабушки, Мари Бойз, которая была еще той модницей:

"Ей было 93 года, когда она умерла, и до этого возраста она всегда была очень гламурной и невероятно стильной. Ранбше она показывала мне свои фотографии, и это вызвало во мне интерес ко всему винтажному", - рассказывает женщина

После смерти бабушки внучке остался целый сундук со стильной одеждой, которую можно одевать каждый день. Когда Энни приняла решение одеваться в стиле 40-х годов, Дэнни лишь поддержал свою жену. С тех пор они создают яркие образы дополняя винтажную одежду соответствующими аксессуарами и прическами.

Каждый раз, когда супруги выходят на улицу, это превращается в настоящее представление. Ведь они не изменяют своему стилю даже когда идут на работу или за покупками

Однако Энни признается, что в 40-х и 50-х годах прошлого века ее привлекает исключительно стиль:

"У меня никогда не было желания стать домохозяйкой, меня не привлекают ценности того времени, это просто стиль. Я также очень люблю гламурный голливудский стиль, но это не моя жизнь".

Каждый раз, когда супруги выходят на улицу, это превращается в настоящее представление. Ведь они не изменяют своему стилю даже когда идут на работу или за покупками. Вокруг них всегда собираются люди, и сначала это было очень необычно:

"Для начала нужно было немного привыкнуть во внимание, особенно там, где я живу. Ближайший город - Биггар, это очень фермерский район. Поэтому когда я появлялась там в своем образе, все постоянно на меня смотрели", - рассказывает Энни

Смешные случаи случались в путешествиях. Однажды к ним подошла целая семья итальянцев, которые хотели фото с супругами, и это заняло почти полчаса. В Париже один фотограф подумал, что Энни и Дэнни нарядились так для съемок. Когда же оказалось, что они всегда так выглядят, то очень удивился и через несколько дней устроил им фотосессию.

Энни работает преподавателем в колледже и создает полный образ, вместе с прической и аксессуарами, даже на занятия со студентами в Zoom. Хотя дома она ходит в джинсах, но на улицу она никогда не выйдет в современной одежде.

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Большинство своих вещей супруги находит в благотворительных магазинах просто за бесценок. Даже когда они едут в путешествие, то рассчитывают время так, чтобы посетить похожие магазины в других городах или даже странах. Дэнни же часто просто достает вещи, которые носил еще в молодости, и создает прекрасные образы с ними. Ведь мода циклична, и все забытое снова возвращается.

Выглядеть стильно им также помогает знакомая швея. Она всегда может немного переделать вещь с 80-х годов, оформив ее так, что она будет выглядеть как из 40-х.

Для них это также возможность вести экологичный образ жизни. Покупая старую одежду, они не поддерживают масс-маркет, а являются сторонниками "устойчивой моды": "Благотворительные магазины дарят жизнь одежде, которую в противном случае просто выбросили бы".

Винтаж - это оригинальная или аутентичная вещь не моложе 20 лет, в которой четко наблюдается "писк моды" времен ее создания. Например, если это просто водолазка тех времен, то это просто старая вещь, но если это свитер характерного для 70-х годов фасона с розклешенными рукавами, запахом, широкой резинкой снизу или с оленями, как было модно тогда, это уже винтаж.