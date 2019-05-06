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понедельник, 06 мая 2019 17:59

Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci
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Новая реклама помад от Gucci
Фото: @gucci
Новая реклама помад от Gucci
Новая реклама помад от Gucci
Новая реклама помад от Gucci

Итальянский дом моды Gucci удивил сеть нестандартной рекламой новой линейки губных помад.

Снимки накрашенных губ с неидеальной улыбкой бренд запостил в Instagram.

Моделями рекламной кампании стали девушки, которые далеки от индустрии моды.

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Лицом косметической серии сделали панк-певицу Дени Миллер.

Бренд специально отошел от каноничной рекламы с моделями глянцевой внешности. Модный дом сделал акцент на натуральности и бодипозитиве.

Пользователи сети разделились на два лагеря: кто-то был в вострге от рекламы, а кому-то она показалась слишком неусместной:
"Я думал, что это просто шутка", "очень круто видеть людей с такими же зубами, как у меня", "это заставляет меня не покупать продукцию Gucci", "вам нужен новый маркетолог", "мне правда это нравится".

Модный дом Chanel создал сумку, которую фешн-блогеры назвали новым сумасшедшим трендом этого лета. Она обойдется в 190 тыс. грн.

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