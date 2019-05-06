Беззубая модель прорекламировала помады от Gucci

Фото: @gucci

Итальянский дом моды Gucci удивил сеть нестандартной рекламой новой линейки губных помад.

Снимки накрашенных губ с неидеальной улыбкой бренд запостил в Instagram.

Моделями рекламной кампании стали девушки, которые далеки от индустрии моды.

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Лицом косметической серии сделали панк-певицу Дени Миллер.

Бренд специально отошел от каноничной рекламы с моделями глянцевой внешности. Модный дом сделал акцент на натуральности и бодипозитиве.

Пользователи сети разделились на два лагеря: кто-то был в вострге от рекламы, а кому-то она показалась слишком неусместной:

"Я думал, что это просто шутка", "очень круто видеть людей с такими же зубами, как у меня", "это заставляет меня не покупать продукцию Gucci", "вам нужен новый маркетолог", "мне правда это нравится".

Модный дом Chanel создал сумку, которую фешн-блогеры назвали новым сумасшедшим трендом этого лета. Она обойдется в 190 тыс. грн.