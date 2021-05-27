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четверг, 27 мая 2021 14:10

Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
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Белые стрелки в макияже вернулись в тренды
Фото: pinterest.com
Белые стрелки в макияже вернулись в тренды
Белые стрелки в макияже вернулись в тренды

Неоновые и белые стрелки в макияже были модными в 1960-1970 годах.

Они делали образ ярким, а взгляд выразительным, пишет "Уніан".

Впоследствии визажисты делали только черные стрелки, потому что они универсальные и всегда актуальные. Но тренд на белые стрелки вернулся этого летнего сезона.

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Он идеально подойдет девушкам с загорелой кожей. На контрасте белые стрелки будут выглядеть максимально ярко и стильно.

Чтобы легко нарисовать ровную стрелку, можно взять скотч и приклеить его у внешнего уголка глаза. Потом рисовать стрелку, начиная с внешнего уголка глаза. После этого заполнить внутреннюю часть глаза и прорисовать между ресницами.

Для очищения кожи от макияжа некоторые пользуются мицеллярной водой. Есть и те, кто умывается простой водой, а кто-то игнорирует очищающие средства и смывает молочком, лосьоном, тоником. Недавно появился новый способ очистки кожи после макияжа - газированная вода. Специалисты говорят, что именно она помогает азиаткам достичь эффекта фарфоровой кожи.

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