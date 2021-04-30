Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку

 
Ексклюзивы
1/5
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 0
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 36
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 720
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 495
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 792
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 747
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 333
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1197
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
3
22
12
4
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
Андре Тан показал идеальный летний сарафан
Андре Тан показал идеальный летний сарафан
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Мастер показала, как шьет &quot;куклы-глазищи&quot;
Мастер показала, как шьет "куклы-глазищи"
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Анималистический принт в моде: как и с чем сочетать образ
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 144
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 333
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1197
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 414
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 450
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 10:45

Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку

  Комментировать

Модель Белла Хадид продолжает доказывать, что многослойность до сих пор популярна. Ранее она показала образ в стильном джинсовом костюме, дополнив его бежевой футболкой и черными ботинками.

Для нового образа выбрала белую рубашку-оверсайз. Этим нарядом поделилась в Instagram.

Также модель продемонстрировала новый способ носить эту вещь. Младшая из сестер Хадид надела под нее белый топ, а сверху - кожаный жилет на несколько размеров больше. С черными брюками-скинни этот "верх" выглядел великолепно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белла Хадид показала загар в бикини

Дополнили образ милые "девичьи" аксессуары: большая подвеска и шпилька в волосах.

Автор: instagram.com/bellahadid
  Белла Хадид показала, как носить белую рубашку
Белла Хадид показала, как носить белую рубашку

"Прямо как рай", - написала она.

"Рай - это ты", "Красота", "Ангел", "Королева", "Хорошенькая девочка", "Самая милая", "Горячая перегрузка", "Это так стильно и красиво", - ответили подписчики.

Каждая девушка должна иметь в гардеробе стильную рубашку, которая дополнит образ. Не обязательно, чтобы она была белой. Главные цвета весны 2021 года – золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 53950
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 12222
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 10935
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 6534
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 5508
Мода
Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето
Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето Просмотров: 252
Тельняшка в моде весной: на что обратить внимание при выборе
Тельняшка в моде весной: на что обратить внимание при выборе Просмотров: 153
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом
5
 Просмотров: 1062
Яркость и кружево: как обновить гардероб, чтобы он улучшал настроение
Яркость и кружево: как обновить гардероб, чтобы он улучшал настроение Просмотров: 99
"Авоська" возвращается из прошлого
"Авоська" возвращается из прошлого Просмотров: 207
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 569
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть