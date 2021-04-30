Белла Хадид показала, с чем комбинировать белую рубашку

Модель Белла Хадид продолжает доказывать, что многослойность до сих пор популярна. Ранее она показала образ в стильном джинсовом костюме, дополнив его бежевой футболкой и черными ботинками.

Для нового образа выбрала белую рубашку-оверсайз. Этим нарядом поделилась в Instagram.

Также модель продемонстрировала новый способ носить эту вещь. Младшая из сестер Хадид надела под нее белый топ, а сверху - кожаный жилет на несколько размеров больше. С черными брюками-скинни этот "верх" выглядел великолепно.

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Дополнили образ милые "девичьи" аксессуары: большая подвеска и шпилька в волосах.

Автор: instagram.com/bellahadid Белла Хадид показала, как носить белую рубашку

"Прямо как рай", - написала она.

"Рай - это ты", "Красота", "Ангел", "Королева", "Хорошенькая девочка", "Самая милая", "Горячая перегрузка", "Это так стильно и красиво", - ответили подписчики.

Каждая девушка должна иметь в гардеробе стильную рубашку, которая дополнит образ. Не обязательно, чтобы она была белой. Главные цвета весны 2021 года – золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.