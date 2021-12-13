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понедельник, 13 декабря 2021 13:01

Банты и воланы: Андре Тан и Соня Плакидюк выпустили праздничную коллекцию
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Дизайнер Андре Тан накануне новогодних праздников создал капсульную коллекцию вместе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк.

По словам модельера, именно она одна из самых стильных украинских звезд.

"Мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с воланами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В результате получилась гламурная капсула", - пояснил он.

Дизайнер Андре Тан и фэшн-фотограф Соня Плакидюк выпустили праздничную коллаборацию
Фото: предоставлено пиар-агентом дизайнера
Дизайнер Андре Тан и фэшн-фотограф Соня Плакидюк выпустили праздничную коллаборацию
Дизайнер Андре Тан и фэшн-фотограф Соня Плакидюк выпустили праздничную коллаборацию
Дизайнер Андре Тан и фэшн-фотограф Соня Плакидюк выпустили праздничную коллаборацию
Дизайнер Андре Тан и фэшн-фотограф Соня Плакидюк выпустили праздничную коллаборацию

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, сарафаны, блузки в викторианском стиле и водолазки с сияющими кристаллами. Образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

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"Когда Андре предложил мне сделать общую капсулу, я визжала от восторга. Сексуальность, самоирония и силуэты "вне времени" - каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы для визита в оперу и на новогодний корпоратив, для свидания", - поделилась Плакидюк.

Дизайнер Андре Тан и телеведущая Екатерина Осадчая выпустили совместную коллекцию. В нее вошли шелковые платья и кашемировые свитера с цветочными орнаментами по мотивам работ художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

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