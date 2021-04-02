Авоська и соломенная: какую сумку выбрать этой весной

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Большие и микро-сумки, соломенные и яркие - дизайнеры поражают разнообразием моделей.

В тренде этой весной будут гиперболизированные сумки. А вместе с гигантскими сумками в моде будут и микро-варианты. Их можно носить как украшение на шее или запястье, пишет ELLE.

Сумки мягких форм, которые едва держат форму, будут актуальными. Могут быть созданы из мягкой кожи, бархата, шелка или даже бумаги.

Модели ярких цветов можно носить с базовыми вещами. Будут популярными сумки от розовых и лавандовых к ультрафиолетовым и синих оттенков.

С прошлого модного сезона остаются сумки-авоськи. В тренде модели ярких цветов, с кристаллами или оригинальным плетением. Модницы носят трендовые соломенные сумки не только на пляж. Выбирайте модели oversize и cross body, соломенные сумки-ведерка.

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Клатчи-конверты также являются модным вариантом. Лучше выбирать такую ​​модель большого размера.

Сделать яркий акцент могут аксессуары. Украшения из жемчуга и бисера, массивные цепи и акцентные сумки дополнят трендовый образ.