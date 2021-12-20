Антитрендово: стилист показала наряды, которые не стоит надевать на Новый год

Следует знать не только тренды этого сезона, но и то, что уже вышло из моды. Стилисты уверяют: даже если определенные наряды продают в новой коллекции, они могут быть устаревшими.

Утратили актуальность короткие платья из гипюра или с удлиненной сеткой. Баска на платье тоже уже не в тренде, говорит модный блогер Самаль Сан.

Наряды baby doll с расклешенной юбкой больше не в моде. Как и короткие или длинные бандажные платья, тоже оставшиеся в прошлом.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Юбка-пачка понадобится разве что в тематической фотосессии. Не стоит надевать и платья с кружевными вставками.

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Комбинезоны остаются в тренде, но не облегающие. Если брюки-скинни, то верх может быть свободным или с объемными рукавами. Или же чтоит выбрать брюки свободного кроя, а верх корсетного типа.

Актуальная верхняя одежда является свободной и практичной. Именно на комфорте и универсальности акцентируют дизайнеры в этом году. Объемные, лаконичные и спокойного оттенка куртки сейчас в тренде.