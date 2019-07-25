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четверг, 25 июля 2019 15:49

Анита Луценко рассказала, в чем нужно ходить в спортзал

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Анита Луценко рассказала, в чем нужно ходить в спортзал
Анита Луценко рассказала, какой должна быть спортивная одежда. Фото: @anitasporty

Фитнес-тренер и ведущая проекту "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко рассказала, какой должна быть одежда для занятий в спортзале.

Полезной информацией блогерка поделилась в Instagram.

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По словам Аниты, одежда для спорта должна быть в первую очередь красивой и нравиться вам. Чтобы желание надеть спортивную форму и побежать на тренировку было больше.

"Иногда можно себя мотивировать провокационным способом. Надевать шорты, если хочешь быстрее улучшить форму ног. Или надеть топ и тогда лишний раз не захочешь сладенького, ведь это будет через пару дней заметно на тренировке", - посоветовала Луценко.

С обувью оказалось еще проще, ведь в магазинах кроссовок уже есть классификация: для бега, прогулок, фитнеса.

"В магазинах спортивной одежды всегда есть разделение, в этом гуляем, в этом бегаем, в этом на фитнес. Подошва должна быть амортизирующая и не плоская. Кеды плохая идея для фитнес-тренировок и пробежек. Дома тренироваться тоже лучше в кроссовках, чтобы избежать травм", - подытожила тренерка.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко рассказала, почему низ живота худеет не так быстро, как его верхняя часть. Секретами красивого пресса женщина поделилась в Instagram.

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25
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