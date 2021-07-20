Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Винтажные вещи стали трендовыми, поэтому с ними следует быть осторожными, чтобы не сделать образ старомодным.

Есть несколько способов выглядеть не в тренде, рассказал украинский дизайнер Андре Тан в Instagram.

Чтобы выглядеть стильно, например, не надо носить короткую косуху. Сейчас эта вещь старомодная и неудобная. Лучше выбрать оверсайз-куртки и рукава-буфы.

Еще одно табу - фактурная кожа. Стоит носить только гладкую и блестящую, она в моде.

О тотально черных образах нужно забыть. Лучше экспериментировать с цветочными принтами, потому что яркость сейчас актуальна.

Кожанка с джинсами-скинни - это прошлое, лучше к ней надеть брюки-кюлоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета

Носить только одну кожаную вещь в образе также не стоит. Стильным считается, если комбинировать несколько таких вещей.

Похоже, цветочный принт заполонил модное пространство этого года. Неудивительно, что украинские звезды выбирают одежду с женственной росписью - это действительно выглядит невероятно стильно и нежно.