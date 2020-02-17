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понедельник, 17 февраля 2020 22:46

Американская актриса показала, как носить модную обувь весной

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С приходом весны возникает потребность взять свой гардероб и понять, насколько в нем актуальные вещи.

В этом сезоне модной обувью считают лоферы, пишет COSMOPOLITAN.

Эта модель обуви является очень практичной и удобной.

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Носить лоферы можно с джинсами, костюмами, юбками и платьями. Пример стильного лука с лоферами продемонстрировала актриса Зои Кравиц. Ее черные лоферы отлично смотрятся, подчеркивая изящные лодыжки.

Автор: peopletalk
  Американская актриса Зои Кравиц демонстрирует модные лоферы
Американская актриса Зои Кравиц демонстрирует модные лоферы

Украинская обувь не уступает по качеству брендовой. Однако стоит значительно дешевле.Отечественное покупаем по реальной стоимости. Зато 80% в цене известного - это плата за логотип, говорит Gazeta.ua президент общественной организации "Лига производителей обуви" Александр Бородыня.

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