Американская актриса показала, как носить модную обувь весной

С приходом весны возникает потребность взять свой гардероб и понять, насколько в нем актуальные вещи.

В этом сезоне модной обувью считают лоферы, пишет COSMOPOLITAN.

Эта модель обуви является очень практичной и удобной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модные варианты, с чем носить свитшоты

Носить лоферы можно с джинсами, костюмами, юбками и платьями. Пример стильного лука с лоферами продемонстрировала актриса Зои Кравиц. Ее черные лоферы отлично смотрятся, подчеркивая изящные лодыжки.

Автор: peopletalk Американская актриса Зои Кравиц демонстрирует модные лоферы

Украинская обувь не уступает по качеству брендовой. Однако стоит значительно дешевле.Отечественное покупаем по реальной стоимости. Зато 80% в цене известного - это плата за логотип, говорит Gazeta.ua президент общественной организации "Лига производителей обуви" Александр Бородыня.