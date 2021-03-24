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среда, 24 марта 2021 13:13

Акцент на объемные рукава и яркие цвета: какой тренч будет актуальным этой весной
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Для того, чтобы создать идеальный весенний образ, стоит разнообразить верхнюю одежду. Дизайнеры поражают идеями тренчей - моделями дождевого плаща.

Кожаный тренч - один из самых практичных. Его можно надевать во время дождя, мокрого снега и сильного ветра. Комбинировать лучше с базовыми вещами: черными леггинсами, туфлями-лодочками и мягкой сумкой. Об этом пишет ELLE.

Кожаный тренч - один из самых практичных
Фото: Pinterest
Большие рукава-фонарики, структурированные плечи и рукава oversize - тренчи с необычной фактурой дополнят весенний образ
Тренч размера оversize можно надеть с любыми вещами: джинсами, брюками, легкими платьями и юбками
В этом модном сезоне актуальными будут и тренчи необычного кроя
На подиумах представляли также тренчи ярких цветов

Элементы гардероба, в которых есть акцент на объемные рукава, снова в моде. Большие рукава-фонарики, структурированные плечи и рукава oversize - тренчи с необычной фактурой дополнят весенний образ. На подиумах представляли также тренчи ярких цветов: от насыщенного зеленого до розового.

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Тренч размера оversize можно надеть с любыми вещами: джинсами, брюками, легкими платьями и юбками. Обувь на каблуках поможет вытянуть силуэт. В этом модном сезоне актуальными будут и тренчи необычного кроя.

Подбор стильной верхней одежды для весеннего сезона зависит от потребностей и образа жизни. В то же время такие вещи, как классический тренч и косуха остаются актуальными всегда.

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