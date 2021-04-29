"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей

На этой неделе за победу в шоу "Супермама" боролись четыре киевлянки. Сегодня вышел в эфир 32-й выпуск психологического реалити.

Зрители и участники уже узнали, какие правила воспитания детей придерживаются и какой имеют стиль жизни мастер голоса 43-летняя Наталья, укротительница мужчин 40-летняя Дарья и опытная мама-леди Светлана. Сегодня конкурентки побывали в гостях у суррогатной матери 32-летней Екатерины.

Светлана создала такие бизнесы, как кейтеринг, праздничные ивенты и свадебное агентство, а также организовывает праздники. Она рассказывала, что ее старшей дочери - 34 года, а внуки старше, чем ее меньшие дети. Женщина пристально следит за здоровьем всей семьи, а также у детей есть много ограничений.

Наталья живет с дочерью-подростком как с равноправной личностью. Но участницы были шокированы тем, какие вечеринки посещает мастер голоса. Ее дочь рассказывала, что мать часто бывает в банях.

Фото: скриншот с видео

Дарья отмечала, что дрессирует своих сыновей и мужа. Конкурентки отметили, что женщина - просто манипулятор.

Екатерина признавалась, что смогла сделать счастливыми две пары и подарить им детей. Она воспитывает дочь 12-летнюю Лилию. Женщина разведена, по образованию - экономист. Несколько лет назад решила стать суррогатной матерью.

Она говорила, что отправила ребенка на дистанционное обучение из-за того, что Лилия постоянно жаловалась на плохое отношение сверстников.

"То, что Лиля при каждом конфликте с одноклассниками бежала к социальному педагогу, или ее мать приходила в школу поскандалить, свидетельствует, что девочка не умеет самостоятельно решать конфликтные ситуации. И вместо того, чтобы научить этому дочь, Катя перевела ее на дистанционное обучение. отсутствие общения не поможет ребенку справляться с конфликтами. А наоборот - усилит неуверенность в себе", - отметил ведущий проекту и психолог Дмитрий Карпачев.

В финале участницы узнали, что Светлане поставили 71 балл, Дарьи - 63, Екатерине - 59, а Натальи - 48. Карпачев отдал свои 10 баллов опытной матери Светлане.

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"Супермамой" на этой неделе стала Светлана.

В эфир 22 апреля вышел 28-й выпуск реалити-шоу "Супермама". За победу боролись четыре матери из Харькова. Участницы уже побывали дома у бывшей стриптизерши 34-летней Татьяны, завуча 33-летней Елены и блогера 26-летней Таты. В этом выпуске конкурентки были не только в гостях, но и в студии балерины 37-летней Карины.