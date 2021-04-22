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четверг, 22 апреля 2021 21:05

Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала "супермамой"
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В эфир сегодня, 22 апреля, вышел 28-й выпуск реалити-шоу "Супермама". На этой неделе за победу боролись четыре матери из Харькова.

Участницы уже побывали дома у бывшей стриптизерши 34-летней Татьяны, завуча 33-летней Елены и блогера 26-летней Таты. В сегодняшнем выпуске конкурентки были не только в гостях, но и в студии балерины 37-летней Карины.

Татьяна работала в стриптиз-клубе. Она воспитывает дочь сильной и независимой. В предыдущем выпуске женщина рассказывала, что получала деньги за секс. Это конкуренткам не понравилось. Но они положительно отнеслись к тому, что Татьяна пытается и развлекать, и обеспечивать всем необходимым дочь.

Елена тщательно занимается воспитанием детей. Женщина отметила, что дома в ее семье - армия, а она является "главным командиром". Такая строгость шокировала участников.

Тата дает детям свободу самовыражения. Она постоянно занимается блогерством. Участницы отметили, что Тата - безответственная мать.

Прима-балерина Карина вместе с мужем воспитывает сына Матвея
Фото: скриншот с видео
Татьяна работала в стриптиз-клубе
Елена тщательно занимается воспитанием детей
Тата дает детям свободу самовыражения
Карпачев дает советы участницам и комментирует их поступки на протяжении шоу

Прима-балерина Карина вместе с мужем воспитывает сына 6-летнего Матвея.

"Он всесторонне развивается. Посещает не только театр оперы и балета, а еще много спортивных, интеллектуальных кружков", - рассказывала женщина.

Карина поделилась тем, что когда сыну было 11 месяцев, она уехала на гастроли. Это возмутило конкуренток.

"Женщинам иногда приходится выбирать между карьерой и материнством. И здесь никто не имеет права рассказывать, как лучше. Однако Карина оставила 11-месячного младенца на длинных 2 месяца. И такая разлука действительно могла травмировать психику ребенка. Опасность в том, что в взрослом возрасте человек эту травму не осознает, ведь она произошла еще в том возрасте, когда человек не умел разговаривать. Поэтому выявить и проработать такую ​​травму крайне сложно", - отметил психолог и ведущий проекта Дмитрий Карпачев.

В финале участницы узнали, кто, кому и сколько баллов поставил. У Карины было 68 баллов, Елены - 65, Таты - 55, Татьяны - 54. Карпачев отдал свои 10 баллов бывшей стриптизерше Татьяне. Но это не помогло ей выиграть.

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Звание "супермама" получила Карина.

15 апреля вышел 24-ый выпуск шоу "Супермама-3", в котором за победу соревновались 4 киевлянки. В предыдущих выпусках участницы были в гостях у кочевника 24-летней Светланы, гимнастки 24-летней Айнур и тренера осознанности 32-летняя Лады. В этом - посещали дом ведьмы 33-летней Дарьи.

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Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

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