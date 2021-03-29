Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка

Мужчине надо решить, в частности, каким отцом он хочет быть. Фото: pixabay

Паре, которая готовится стать родителями, надо поговорить о воспитании ребенка и определить общие направления.

Это обсуждение должно быть от принципов и к тому, в какой постели будет спать ребенок, пишет Healthline.

В то же время, не стоит забывать, что это только теория и в реальности все может измениться. Важно также позаботьтесь о своем здоровье. Например, бросить курить, изменить плохие привычки в еде, запланировать медицинский осмотр. Пара должна осознать, что она становится связана ребенком на всю жизнь. Поэтому стоит научиться взаимодействовать, как команда - распределить обязанности так, чтобы всем было удобно.

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Мужчине надо решить, в частности, каким отцом он хочет быть. Ведь не у всех детей отношения с отцами складываются хорошо. Если отец мужчины был хорошим, то он, вероятно, захочет стать таким же. Если есть наоборот, то у мужчины может возникнуть даже стресс. Поэтому надо найти собственный пример для подражания.

Важно также вместе ходить на предродовые консультации, чтобы больше узнать о беременности и развитии ребенка. Также стоит помогать друг другу в приготовлении к встрече с младенцем. Узнать, как установить и использовать автокресло. Собрать мебель или покрасить детскую комнату. Исследовать, какие детские коляски лучше. Пройти вместе курс подготовки к родам и кормлению грудью.

В первые дни отцам может показаться, что их роль не столь важна, однако на самом деле это не так. Есть перечень того, что может делать отец для новорожденного: менять подгузники чаще, купать, контактировать с малышом, читать ребенку, стирать и мыть посуду. Нужно сохранять чувство юмора.

Спать можно научиться поочередно с партнером. Это важно.

В общем, отцовство заключается в том, чтобы оставаться в нем надолго.

Ежедневно во всем мире родители сталкиваются с проблемами от неблагоприятных условий. Давление на современных родителей есть распространенным явлением, которое проявляется в разных формах. Специалисты провели исследование и опросили более 8 тыс. родителей, воспитывающих детей до 1 года в 16 странах мира.