Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 45
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 108
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 414
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2754
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 747
Фото
Все фото
5
5
4
4
3
&quot;Зарабатываю себе на помады&quot;. Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
&quot;Пальцы пришил себе сам&quot;: после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
"Пальцы пришил себе сам": после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Видео
Все видео
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Интервью
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 54
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 405
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 450
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 648
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 14:30

Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка

  Комментировать
Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка
Мужчине надо решить, в частности, каким отцом он хочет быть. Фото: pixabay

Паре, которая готовится стать родителями, надо поговорить о воспитании ребенка и определить общие направления.

Это обсуждение должно быть от принципов и к тому, в какой постели будет спать ребенок, пишет Healthline.

В то же время, не стоит забывать, что это только теория и в реальности все может измениться. Важно также позаботьтесь о своем здоровье. Например, бросить курить, изменить плохие привычки в еде, запланировать медицинский осмотр. Пара должна осознать, что она становится связана ребенком на всю жизнь. Поэтому стоит научиться взаимодействовать, как команда - распределить обязанности так, чтобы всем было удобно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин

Мужчине надо решить, в частности, каким отцом он хочет быть. Ведь не у всех детей отношения с отцами складываются хорошо. Если отец мужчины был хорошим, то он, вероятно, захочет стать таким же. Если есть наоборот, то у мужчины может возникнуть даже стресс. Поэтому надо найти собственный пример для подражания.

Важно также вместе ходить на предродовые консультации, чтобы больше узнать о беременности и развитии ребенка. Также стоит помогать друг другу в приготовлении к встрече с младенцем. Узнать, как установить и использовать автокресло. Собрать мебель или покрасить детскую комнату. Исследовать, какие детские коляски лучше. Пройти вместе курс подготовки к родам и кормлению грудью.

В первые дни отцам может показаться, что их роль не столь важна, однако на самом деле это не так. Есть перечень того, что может делать отец для новорожденного: менять подгузники чаще, купать, контактировать с малышом, читать ребенку, стирать и мыть посуду. Нужно сохранять чувство юмора.

Спать можно научиться поочередно с партнером. Это важно.

В общем, отцовство заключается в том, чтобы оставаться в нем надолго.

Ежедневно во всем мире родители сталкиваются с проблемами от неблагоприятных условий. Давление на современных родителей есть распространенным явлением, которое проявляется в разных формах. Специалисты провели исследование и опросили более 8 тыс. родителей, воспитывающих детей до 1 года в 16 странах мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Советы, чтобы подготовиться к рождению ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

В воздух поднялся первый гидроплан

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
15
 3 Просмотров: 9477
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 8244
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 5130
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 4383
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 4347
Семья
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
 Просмотров: 108
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
 Просмотров: 126
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
 Просмотров: 387
Реально ли избавиться мук совести из-за лени
Реально ли избавиться мук совести из-за лени Просмотров: 171
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
 Просмотров: 3861
Больше всего комментируют
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
4
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
4
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
3
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
Голосов: 219
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть