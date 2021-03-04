Какое давление оказывает общество на родителей в современном мире

Исследование показало, что идеального места для воспитания детей не существует. Фото: pixabay

Ежедневно во всем мире родители сталкиваются с проблемами от неблагоприятных условий.

Давление на современных родителей есть распространенным явлением, которое проявляется в разных формах, пишет The Parenting Index.

Специалисты провели исследование и опросили более 8 тыс. родителей, воспитывающих детей до 1 года в 16 странах мира. Так проанализировали потребности и опыт родителей. 23% опрошенных подтвердили, что испытывают давление. Они наблюдают социальное осуждение по воспитанию детей. Его источником являются социальные сети.

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Также опрошенные признались, что чувствуют себя изолированными и одинокими с ребенком на руках. Они столкнулись с чувством вины и несоответствием реального опыта отцовства с ожиданиями. Отметили финансовую стабильность семьи - 17%, возможность совмещать воспитание детей с работой - 16%, а также стереотип о том, что дети бывают "удобные" и "проблемные". Еще для родителей важны здоровье и благосостояние семьи, поддержка окружения, совместное воспитание и уверенность в себе.

Исследование показало, что идеального места для воспитания детей не существует. Сложности отцовства есть и в странах-лидерах рейтинга - это Швеция, Чили и Германия. Давление на родителей хотя и чувствуется во всем мире, особенно актуально на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Бразилии. А самый низкий его уровень отмечен в Швеции, Германии и Израиле.

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям. Также матери и отцу стоит показать, что у них одинаковое мнение о поведении ребенка и они заручились поддержкой друг друга.