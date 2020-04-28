С какими проблемами сталкиваются семьи во время карантина

Самоизоляция вызывает много проблем в обществе.
Участились случаи домашнего насилия и депрессии, пишет Medical Xpress.
Семьи сталкиваются с различными вызовами во время карантина.
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Проблемы с психическим здоровьем
У 20% жителей США ухудшилось состояние психического здоровья, более 4 миллионов переживают серьезные психические заболевания. Тем, кто имеет проблемы с психическим здоровьем, может быть трудно во время карантина получить надлежащие лекарства и лечение. Для самолечения люди в таких случаях могут использовать алкоголь или наркотики. А это не только вредит человеку, но и значительно увеличивает риск домашнего насилия.
Домашнее насилие
По информации ООН, в мире существенно увеличились случаи домашнего насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Украине количество обращений о домашнем насилии увеличилось вдвое, за первый месяц карантина было более 2000 обращений. Также кризис увеличивает частоту домашнего насилия и степень тяжести. Сейчас каждая вторая убитая женщина в мире умирает от рук партнера или члена семьи.
Насилие над детьми
Пять детей ежедневно умирают в США от жестокого обращения и пренебрежения родителей. Социальная изоляция, экономические последствия, закрытие школ и стресс влияют на семьи, которые постоянно находятся в тесных помещениях. Поэтому растет количество случаев насилия над детьми.
беременные женщины
Эта категория также страдает. Например, во время вспышки коронавируса в Китае уход за родами иногда прекращался. Беременных женщин могут переселить, чтобы освободить место для пациентов с пандемией. Много сил медработники используются для лечения больных коронавирусом.
Работа, учеба и веселье в семье во время карантина, когда вы вместе 24/7, семь дней в неделю, неизбежно вызывают конфликты. Четырьмя самыми распространенными конфликтными ситуациями, с которыми сейчас сталкиваются семьи, поделилась психолог Дженнифер Голдман-Ветцлер.
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