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вторник, 28 апреля 2020 22:46

С какими проблемами сталкиваются семьи во время карантина

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С какими проблемами сталкиваются семьи во время карантина
Семьи сталкиваются с различными вызовами во время карантина. Фото: pexels

Самоизоляция вызывает много проблем в обществе.

Участились случаи домашнего насилия и депрессии, пишет Medical Xpress.

Семьи сталкиваются с различными вызовами во время карантина.

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Проблемы с психическим здоровьем

У 20% жителей США ухудшилось состояние психического здоровья, более 4 миллионов переживают серьезные психические заболевания. Тем, кто имеет проблемы с психическим здоровьем, может быть трудно во время карантина получить надлежащие лекарства и лечение. Для самолечения люди в таких случаях могут использовать алкоголь или наркотики. А это не только вредит человеку, но и значительно увеличивает риск домашнего насилия.

Домашнее насилие

По информации ООН, в мире существенно увеличились случаи домашнего насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Украине количество обращений о домашнем насилии увеличилось вдвое, за первый месяц карантина было более 2000 обращений. Также кризис увеличивает частоту домашнего насилия и степень тяжести. Сейчас каждая вторая убитая женщина в мире умирает от рук партнера или члена семьи.

Насилие над детьми

Пять детей ежедневно умирают в США от жестокого обращения и пренебрежения родителей. Социальная изоляция, экономические последствия, закрытие школ и стресс влияют на семьи, которые постоянно находятся в тесных помещениях. Поэтому растет количество случаев насилия над детьми.

беременные женщины

Эта категория также страдает. Например, во время вспышки коронавируса в Китае уход за родами иногда прекращался. Беременных женщин могут переселить, чтобы освободить место для пациентов с пандемией. Много сил медработники используются для лечения больных коронавирусом.

Работа, учеба и веселье в семье во время карантина, когда вы вместе 24/7, семь дней в неделю, неизбежно вызывают конфликты. Четырьмя самыми распространенными конфликтными ситуациями, с которыми сейчас сталкиваются семьи, поделилась психолог Дженнифер Голдман-Ветцлер.

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