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вторник, 25 мая 2021 15:50

Признаки, сигнализирующие проблемы с психическим здоровьем человека

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Признаки, сигнализирующие проблемы с психическим здоровьем человека
Некоторые признаки указывают на проблемы с психикой человека. Фото: pixabay

Психическое здоровье является важной составляющей общего здоровья человека.

Заболевания, особенно депрессия, повышают риск возникновения многих видов физических проблем со здоровьем, рассказала Gazeta.ua эксперт по психологическому и ментальному здоровью Вера Паучок.

Также она охарактеризовала признаки, которые могут указывать на первые сигналы проблем с психическим здоровьем.

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"Один из первых проявлений - это нарушение сна, продолжительный сон или наоборот невозможность заснуть, нарушение питания, то есть чрезмерное употребление пищи или отсутствие желания есть. Проявления агрессии в общении с родными и близкими, чувство апатии, перепады настроения также являются первыми сигналами проблем. А еще ощущение беспомощности, безнадежности, навязчивые негативные мысли о том, чтобы причинить вред себе или другим, нежелание выполнять ежедневные задачи, учиться, думать", - рассказала Вера Паучок.

Психологическое здоровье человека играет важную роль в становлении его характера и преодолении жизненных трудностей. Немалую роль психологическая гармония играет в поведении человека и отношении к окружающим. ВОЗ объясняет, что психическое здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, при котором человек может реализовать свои способности.

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