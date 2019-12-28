Правильная коляска для ребенка: какая она?

Как выбрать коляску для ребенка.

Список вещей, которые следует приобрести родителям младенца, достаточно длинный. И один из наиболее значимых его пунктов — детская коляска. Какой она должна быть, чтобы и малышу было удобно, и родителям хотя бы немножко облегчить жизнь? Если вы уже опытные родители и знаете, какую именно коляску ищете, тогда вам сразу на allo.ua, где обязательно найдете желанную модель. Если же вы готовитесь стать родителями впервые и абсолютно ничего не знаете про современные детские коляски, мы вам поможем.

Когда и какую модель выбрать?

За последние десятилетия индустрия детских колясок претерпела существенных изменений. Модели, которые предлагают современные производители, отличаются не только цветом и материалами, но и дизайном и функциональностью. Поэтому прежде всего следует запомнить основные типы современных детских колясок. А это:

- классическая кроватка — модель для малышей, удобная для длительных прогулок на улице, имеет крепкий каркас, большие колеса с высокой проходимостью, хорошую амортизацию;

- модели для прогулки — бывают летние, зимние и демисезонные, имеют чехол и капюшон, которые защищают от холода, пыли, осадков и избыточного солнца, предназначенные для деток, которые уже самостоятельно сидят;

- трость — напоминает летний вариант прогулочной модели, имеет крепкий каркас и сидение, самая легкая из всех типов колясок;

- трансформер — самая популярная модель, конструкцию можно трансформировать под потребности ребенка, можно использовать от рождения до 3-летнего возраста;

- модульная система для путешествий — модернизированная модель, в набор входят трубка-трансформер и автокресло, удобна для семей, которые часто путешествуют;

- модель для близнецов — конструкция для двоих малышей.

Довольно часто молодые родители тратят много времени на поиски идеальной детской коляски. Однако универсального варианта, который бы мог стать идеальным для всех, не существует, ведь, покупая детскую коляску, придется принимать во внимание много разных моментов: от ширины дверей в помещении, в которые должна поместиться коляска, до качества дорожек, по которым будет гулять мамочка с малышом.



На что следует обращать внимание при выборе коляски?

Достаточно распространенное мнение, что чем более массивная рама, тем более крепкая детская коляска. В действительности же современные производители все чаще используют алюминиевый сплав, который выглядит деликатно, весит немного, однако создает достаточно прочное основание для коляски. Именно такие варианты стоит покупать родителям, которые ищут нетяжелую коляску.

Амортизация — едва не самая важная характеристика в детской коляске. От нее зависит, насколько уютно будет малышу во время прогулок по неровной дороге. Модели на рессорах сводят тряску к минимуму, а еще создают легкое покачивание, которое может убаюкивать малыша. Если вы выбираете вариант на вертикальных пружинах, проверьте, можно ли их регулировать (настраивать под разные виды дороги и вес ребенка).

Колеса для колясок могут быть изготовлены из самых разных материалов. Если важна максимальная плавность хода, то однозначно ваш выбор — пневматические колеса, которые нуждаются в периодической подкачке. Если ищете максимально крепкие и долговечные колеса, стоит присмотреться к вариантам из пенорезины или литой резины. Кстати, хорошие колеса из пенорезины имеют практически такие же свойства, как и пневматические.

Конечно, есть еще много пунктов, которые следует принимать во внимание, покупая детскую коляску. Мы рассмотрели только те, которые обычно вызывают больше всего вопросов и трудностей у покупателей. Надеемся, наши советы помогут вам выбрать для малыша самую комфортную и самую красивую коляску.