Почему надо отпускать обиды

Основным в прощении есть понимание того, что оно нужно человеку больше ее обидчика. Фото: pixabay

Обиди и несправедливость - это то, с чем рано или поздно приходится иметь дело каждому.

Порой они мешают двигаться вперед, поэтому нужно научиться прощать, пишут в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Злость не только напоминает об обидах, но и продолжает наносить морального вреда.

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Основным в прощении есть понимание того, что оно нужно человеку больше ее обидчика. Потому что именно он страдает от негативных эмоций и переживаний. Любое событие является опытом и жизненным уроком, а неудачные моменты жизни помогают лучше выбирать круг общения, ценить людей и не повторять ошибки.

При ощущении обиди стоит делиться эмоциями с близкими, обратиться к психологу, если есть ощущение, что избавиться бремени самостоятельно под силу. Можно написать письмо обидчику, но не отправлять. Постепенно станет легче.

Тогда стоит вспомнить собственные ошибки и понять, что никто не идеален и не следует держать зла на людей.

Проблемы и конфликты в отношениях нужно решать. Это будет способствовать их укреплению и росту. Первое правило для улучшения отношений - обе стороны должны согласиться, что другой человек и связь между ними - важны и имеют значения.