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среда, 12 мая 2021 14:01

Как восстановить отношения

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Как восстановить отношения
Первое правило для улучшения отношений - обе стороны должны согласиться, что другой человек и связь между ними - важные и имеют значения. Фото: pixabay

Проблемы и конфликты в отношениях нужно решать. Это будет способствовать их укреплению и росту.

Несколько простых советов, чтобы наладить отношения, выделила психолог Дженнифер Л. Кантор, пишет Psychology Today.

"Ремонт отношений" - это навык, которому можно научиться и применять ко всем значимым отношениям. Отремонтировать, а не отбросить социальные связи, считается актом мужества, уважения, щедрости и прощения - качеств, которые всегда были основными для благосостояния людей и мирного и гуманного общества. Процесс примирения - это умение, благодаря которому можно развивать глубокие, устойчивые и доверительные отношения. Однако процесс этот сложный и требует участия обеих сторон ", - говорит она.

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По словам эксперта, первое правило для улучшения отношений - обе стороны должны согласиться, что другой человек и связь между ними - важны и имеют значения.

Развивающиеся отношения являются здоровыми. Поэтому примирение - это построение чего-то крепче того, что было раньше.

Еще один совет - быть готовым общаться открыто, иногда эмоционально, проявляя уязвимые места, которые вполне нормальны для человека. Взаимодействие друг с другом способствует заживлению и росту.

Также следует быть готовым к тому, что понадобится более одного разговора. Каждый раз при общении увеличивается способность выслушать другого человека, по-настоящему понять его жалобу.

Чтобы наладить отношения, требуется умение сочувствовать партнеру, а также способность признавать, что кто-то вел себя недоброжелательно или неумело. Эти возможности являются врожденными для большинства из нас, но их выражение часто блокирует самозащиту.

Девушкам на свидании стоит присматриваться к партнеру, чтобы понять, не обманывает ли он. Существует три основных сигнала, по которым можно распознать ложь. Например, если парень долго не соглашался встретиться или, наоборот, настаивал, чтобы свидание состоялось как можно скорее. Возможно, затягивая, он надеялся на секс, а ускоряя, пытался что-то скрыть. О причинах его поведения следует сразу спрашивать и смотреть на мимику.

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