На первом свидании можно заметить обман партнера

Рассказы партнера на свидании о его прекрасной жизни также сигнализируют о лжи. Фото: pixabay

Девушкам на свидании стоит присматриваться к партнеру, чтобы понять, не обманывает ли он.

Существует 3 основных сигнала, по которым можно распознать ложь, пишет Cosmo.

Например, если парень долго не соглашался встретиться или, наоборот, настаивал, чтобы свидание состоялось как можно скорее. Возможно, затягивая, он надеялся на секс, а ускоряя, пытался что-то скрыть. О причинах его поведения следует сразу спрашивать и смотреть на мимику.

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Еще один признак - его образ отличается от поведения на самом деле. В переписке мог писать одно, а на встрече оказалось совсем другое.

Рассказы партнера на свидании о его прекрасной жизни также сигнализируют о лжи. Он может сказать, что или очень устает, или мало спит, или часто принимает витамины. Это нормально, а вот самовосхваление нет.

Формулу любви разработала группа американских ученых. Они исследовали 2 тыс. счастливых влюбленных пар и попытались вычислить их "уравнение счастья". Ученые считают, что в теории родственных душ есть несколько обязательных составляющих и фактор времени, который определяет продолжительность союза.