Ученые вывели формулу любви - можно посчитать, как долго продлятся отношения

 
Ексклюзивы
1/5
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 108
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 657
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 198
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3312
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
5
3
6
5
Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне
Жена Бабкина узнала о многочисленных изменах мужа во сне
&quot;Зарабатываю себе на помады&quot;. Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
&quot;Садимся в машину через одну дверь&quot; - как живут влюбленные, которые сковали себя цепью
"Садимся в машину через одну дверь" - как живут влюбленные, которые сковали себя цепью
&quot;За каждый поход в суд нужно платить&quot; – украинка о разводе в Израиле
"За каждый поход в суд нужно платить" – украинка о разводе в Израиле
Дизайнер показал примеры образов ко Дню Валентина
Дизайнер показал примеры образов ко Дню Валентина
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 162
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1116
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 612
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1170
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 1053
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 15:00

Ученые вывели формулу любви - можно посчитать, как долго продлятся отношения

  Комментировать
Ученые вывели формулу любви - можно посчитать, как долго продлятся отношения
Ученые считают, что в теории родственных душ есть несколько обязательных составляющих и фактор времени, который определяет продолжительность союза. Фото: pixabay

Формулу любви разработала группа американских исследователей.

Ее вывели на основе 2 тыс счастливых влюбленных пар и попытались вычислить их "уравнения счастья", пишет Elle.

Ученые считают, что в теории родственных душ есть несколько обязательных составляющих и фактор времени, который определяет продолжительность союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему женщины самоанализують отношения и в чем опасность

Во время эксперимента каждому из участников предложили описать свое видение любви, перечислить черты характера, которые, по их мнению, важные для успешных отношений. Также они посчитали, сколько партнеров было при жизни. Исходя из этой информации, исследователи смогли разработать уравнение, которое определило бы, как долго продлятся те или иные отношения.

Формула выглядит так: L = 8 + 5Y - 2P + 9Hm + 3Mf + J - 3g - 0,5 (Sm - Sf) 2 + I + 1.5C

В ней:

* L: продолжительность отношений

* Y: как долго два человека знают друг друга (в годах), прежде чем они образуют пару.

* P: количество предыдущих партнеров двух человек суммарно.

* Hm: значение, которое человек оказывает честности в отношениях. (В диапазоне от 1 до 5. Где 5 - "очень важно")

* Mf: значение, которое женщина добавляет деньгам в отношениях. (В диапазоне от 1 до 5. Где 5 - "очень важно")

* J: значение, которое оба предоставляют чувству юмора (суммируется). (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* G: значение, которое оба предоставляют общим увлечением, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* Sm и SF = значение, которое мужчина и женщина, соответственно, предоставляют сексу. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* I = значение, которое оба предоставляют родителям друг друга, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* С = значение, которое оба предоставляют детям в отношениях, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

Главной частью отношений на расстоянии есть терпение и спокойствие. Некоторые ситуации следует принимать такими, какие они есть. Следует помнить и о совместной мечте - реальной встрече. Также необходимо научиться поддерживать друг друга на расстоянии. Влюбленные уже по голосу учатся понимать, когда трудно, когда усталость.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые вывели формулу любви - можно посчитать, как долго продлятся отношения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

России запретили иметь флот на Черном море

Степанов отмечает годовщину в кресле министра здравоохранения

Ломаченко победил своего главного соперника

Запатентовали карандаш с резинкой

Rolls-Royce Motors продали

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Россия продала свою территорию

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 12861
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 9927
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 8811
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6669
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 5400
Он + она
"Украинки до сих пор считают своим долгом стоять на кухне"
"Украинки до сих пор считают своим долгом стоять на кухне"
 Просмотров: 468
Почему женщины самоанализують отношения и в чем опасность
Почему женщины самоанализують отношения и в чем опасность Просмотров: 207
Правила, которые помогут сохранить отношения на расстоянии
Правила, которые помогут сохранить отношения на расстоянии Просмотров: 324
Тренер, блогер и маньяк: в кого не стоит влюбляться
Тренер, блогер и маньяк: в кого не стоит влюбляться Просмотров: 252
Разрушаем стереотипы: чего следует избавиться в отношениях
Разрушаем стереотипы: чего следует избавиться в отношениях Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
2
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
Голосов: 258
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть