Ученые вывели формулу любви - можно посчитать, как долго продлятся отношения

Ученые считают, что в теории родственных душ есть несколько обязательных составляющих и фактор времени, который определяет продолжительность союза. Фото: pixabay

Формулу любви разработала группа американских исследователей.

Ее вывели на основе 2 тыс счастливых влюбленных пар и попытались вычислить их "уравнения счастья", пишет Elle.

Ученые считают, что в теории родственных душ есть несколько обязательных составляющих и фактор времени, который определяет продолжительность союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему женщины самоанализують отношения и в чем опасность

Во время эксперимента каждому из участников предложили описать свое видение любви, перечислить черты характера, которые, по их мнению, важные для успешных отношений. Также они посчитали, сколько партнеров было при жизни. Исходя из этой информации, исследователи смогли разработать уравнение, которое определило бы, как долго продлятся те или иные отношения.

Формула выглядит так: L = 8 + 5Y - 2P + 9Hm + 3Mf + J - 3g - 0,5 (Sm - Sf) 2 + I + 1.5C

В ней:

* L: продолжительность отношений

* Y: как долго два человека знают друг друга (в годах), прежде чем они образуют пару.

* P: количество предыдущих партнеров двух человек суммарно.

* Hm: значение, которое человек оказывает честности в отношениях. (В диапазоне от 1 до 5. Где 5 - "очень важно")

* Mf: значение, которое женщина добавляет деньгам в отношениях. (В диапазоне от 1 до 5. Где 5 - "очень важно")

* J: значение, которое оба предоставляют чувству юмора (суммируется). (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* G: значение, которое оба предоставляют общим увлечением, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* Sm и SF = значение, которое мужчина и женщина, соответственно, предоставляют сексу. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* I = значение, которое оба предоставляют родителям друг друга, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

* С = значение, которое оба предоставляют детям в отношениях, суммируется. (У каждого отдельно - в диапазоне от 1 до 5.)

Главной частью отношений на расстоянии есть терпение и спокойствие. Некоторые ситуации следует принимать такими, какие они есть. Следует помнить и о совместной мечте - реальной встрече. Также необходимо научиться поддерживать друг друга на расстоянии. Влюбленные уже по голосу учатся понимать, когда трудно, когда усталость.