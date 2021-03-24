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среда, 24 марта 2021 13:45

Правила, которые помогут сохранить отношения на расстоянии

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Правила, которые помогут сохранить отношения на расстоянии
Даже будучи далеко друг от друга, надо уметь ловить момент. Фото: pixabay

Любовь на расстоянии может сначала показаться романтичной, ведь можно проводить время вместе, будучи порознь.

Но со временем появляется все больше проблем и негатива в отношениях пары, пишет WOMO.

Через некоторое время есть ощущение, что 2 - 3 дня на встречу - это очень мало, потому что хочется, чтобы партнер постоянно был рядом. Постоянное ожидание также утомительно. Смайлики и "поцелуи" в сообщениях не передают того, что на самом деле хочется сказать. Поэтому парам с такими трудностями рекомендуют проговорить, пережить, перестрадать. Тогда и будет позитив.

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Главной частью отношений на расстоянии есть терпение и спокойствие. Некоторые ситуации следует принимать такими, какие они есть. Следует помнить и о совместной мечте - реальной встрече.

Также необходимо научиться поддерживать друг друга на расстоянии. Влюбленные уже по голосу учатся понимать, когда трудно, когда усталость.

Даже будучи далеко друг от друга, надо уметь ловить момент. Ведь, когда влюбленные вместе, то ничто не должно отвлекать друг от друга. Это чувство похоже к жадности, когда безумно хотел пить, и вот наконец добрался до огромного оазиса.

Чтобы начинать отношения с человеком, ему следует доверять целиком и полностью. В противном случае это мука друг друга постоянным плохим настроением, ревностью, подозрениями. Без доверия любые отношения - боль, а на расстоянии тем более.

Часто в отношениях существуют стереотипы, которые мешают влюбленным быть счастливыми, развивать отношения и даже вызывают разрывы. Впрочем, есть те стереотипы, которые можно и нужно нарушать.

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