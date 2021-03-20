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суббота, 20 марта 2021 23:46

Разрушаем стереотипы: чего следует избавиться в отношениях

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Разрушаем стереотипы: чего следует избавиться в отношениях
Надо не забывать, что у каждой пары все индивидуально. Фото: pixabay

Часто в отношениях существуют стереотипы, которые мешают влюбленным быть счастливыми, развивать отношения и даже вызывают разрывы.

Впрочем, есть те стереотипы, которые можно и нужно нарушать, пишет Cosmopolitan.

Один из них - спать только вместе. Это может укрепить отношения, а может и наоборот. Если партнер спит бурно, разбрасывая ноги и руки, то утро после такого сна не будет хорошим. Это может привести к ссоре. Чтобы их избежать, лучше или спать отдельно, или хотя бы под разными одеялами.

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Заниматься сексом по расписанию - это также тот стереотип, который нужно избегать. Четкий распорядок интима убивает всю романтику и страсть отношений. Секс - процесс, которым нужно наслаждаться, когда хочется.

Еще одна мысль о том, что следует создавать комфортную жизнь для партнера, ошибочна. Такое правило, не о счастливых отношениях, а о прислуживании. Иногда такие жесты действительно могут быть уместными, но не стоит забывать о себе.

Многие убеждены, что свадьба - обязательная точка отношений. В большинстве, общество считает, что даже испорченные отношения сможет спасти штамм в паспорте. Но статистика свидетельствует, что свадьба - не обязательный атрибут счастливой жизни и фактически это ничего не меняет.

Надо не забывать, что у каждой пары все индивидуально. Поэтому вопрос бракосочетания, покупки квартиры или рождения детей должны решать только оба влюбленных.

Благодаря соцсетям пары могут общаться даже на расстоянии. В то же время это может стать и причиной проблем в коммуникации между влюбленными. Один из опасных факторов для отношений - завышенные ожидания. Можно насмотреться в соцсетях на тех, чьи отношения кажутся счастливыми, а в реальности вокруг рутина. Проблема не в ком-то другом, а в восприятии каждым онлайн-коммуникации.

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