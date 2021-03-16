Соцсети создают проблемы в отношениях

Одним из опасных для отношений факторов являются завышенные ожидания от отношения. Фото: pixabay

Благодаря соцсетям пары могут общаться даже на расстоянии.

В то же время это может стать и причиной проблем в коммуникации между влюбленными, пишет Cosmo.

Один из опасных факторов для отношений - завышенные ожидания. Можно насмотреться в соцсетях на тех, чьи отношения кажутся счастливыми, а в реальности вокруг рутина. Проблема не в ком-то другом, а в восприятии каждым онлайн-коммуникации.

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Также бывает, что женщина сравнивает своего мужа и мужа определенного блогера. Иногда это происходит даже неосознанно, из-за чего женщины начинают менять мужчин для соответствия. Это может привести к ссоре и разрыву отношений.

Через соцсети пары часто не умеют обсуждать проблемы. Это самая распространенная причина, почему влюбленные не могут вовремя признавать различия, сложные ситуации и решать их. Возникают недосказанности, непонимания и тотальное недоверие друг к другу.

Конфликт может привести и желание делиться с подписчиками историями о личной жизни: селфи, милые подписи и смешные сториз.

Соцсети порождают неуверенность в себе. В ленте можно постоянно видеть идеальных девушек, что вызывает чувство неполноценности, развивая неуверенность в себе и отношениях.

Часто расставания случаются из-за разных ценностей. Они могут проявляться во всем: желание или нежелание иметь детей, выбор жилья, вероисповедание. Надо с начала отношений обсудить жизненные приоритеты и понять, будет ли компромисс.