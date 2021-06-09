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среда, 09 июня 2021 15:22

Нарушенный режим дня имеет связь с депрессией

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Нарушенный режим дня имеет связь с депрессией
Из-за пандемии психическое состояние людей ухудшилось, поэтому режим дня имеет возвращаться и быть привычным и стабильным. Фото: pixabay

Депрессия у человека может развиться тогда, когда он часто нарушает режим дня.

Ученые проанализировали поведение 85 тисяч человек и пришли к такому выводу, пишет "Уніан".

Из-за пандемии психическое состояние людей ухудшилось, поэтому режим дня должен возвращаться и быть привычным и стабильным. Это должно способствовать улучшению самочувствия.

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Генетическая предрасположенность рано вставать, которая присуща людям-жаворонкам вдвое лучше защищает от перепадов настроения и депрессии. Об этом свидетельствуют данные специалистов о периодах сна и бодрствования из устройств, регистрирующих суточные циклы. Выводы показывают, что чем чаще и сильнее люди отклоняются от природных биологических часов, тем чаще у них депрессия, тревога, плохое самочувствие и слабость.

Ученые советуют соблюдать режим дня и стараться просыпаться и ложиться спать в одно и то же время.

Апатия во время пандемии стала еще более распространенной. В таком состоянии человек теряет интерес ко всему и всем, что его окружает и не хочет ничего делать. Признаки апатии: постоянная усталость, замкнутость, сонливость, изменение четкости речи, потеря аппетита, плохое настроение, отсутствие инициативы, плохая концентрация.

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