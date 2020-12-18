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Какие семейные традиции можно придумать на праздники

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Какие семейные традиции можно придумать на праздники
Поиски подарков станут хорошим дополнением к традициям. Фото: pixabay

Семейные традиции на праздники - это хорошая возможность укриепиты семью.

Именно благодаря этому чувствуется дух Рождества, пишет издание 4mamas.

Одной из таких традиций может стать именно ожидание праздника. Можно устраивать дома соответствующую атмосферу. Например, в день Святого Николая не забудьте положить детям подарки у кровати или вообще в комнате.

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За 12 дней до Нового года каждый вечер, например, стоит готовить новое блюдо всей семьей. Это поможет побыть вам всем вместе. В процессе приготовления можно рассказывать малышам много семейных истории, воспоминаний и вообще пообщаться.

Еще одна традиция - игрушки собственными руками. Можно использовать любые материалы: куколок, сердечки, оберточная бумага, вата, обрезки ткани. Также хорошей традицией будет передавать из поколения в поколение елочные украшения. Также можно изготовить самодельные поздравительные открытки для всех членов семьи.

Можно сделать также семейный альбом. В конце декабря попросите всех домашних написать о том, как прошел год, что сбылось с загаданного, что произошло хорошего. Соберите все произведения в один альбом, вклейте лучшие фото. Можно смонтировать фильм из домашнего видео за прошлый год, записать на диск и отправить в тот же альбом, в специальный кармашек.

Поиски подарков станут хорошим дополнением к традициям. Обычно подарки кладут под елку. А можно устроить маленький квест, например, развесить на ветвях записки с указанием мест, где искать презенты. Записок может быть несколько. Поэтому в поисках подарка родным придется и под кровать заглянуть, и на балкон выйти.

Ограничения торжеств, уменьшение количества авиаперелетов и социальное дистанцирование диктуют свои правила торжеств. Но это не значит, что мы должны отказываться от праздников, пишет психолог Мхайри Боу в The Conversation.

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