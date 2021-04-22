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четверг, 22 апреля 2021 13:34

Как завоевать доверие новых людей - советы

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Как завоевать доверие новых людей - советы
Есть простые правила, чтобы установить доверие. Фото: pixabay

Взрослым бывает трудно наладить отношения с людьми в новом окружении.

У каждого свой опыт позади, но это можно постараться сделать, используя четыре правила, пишет канал "Психологическая поддержка" в Telegram.

"Когда вы общаетесь с большим количеством людей, очевидно, не выходит нравиться всем и сразу. Каждый человек имеет свой характер, привычки, те или иные жизненные приоритеты. Наладить отношения с новыми знакомыми, коллегами по работе или с бизнес-клиентами помогает такая черта как надежность. Важно продемонстрировать всем, что вы надежны и заслуживаете их доверия", - говорят специалисты.

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Первое правило - не перебивать. Чтобы человек открылся, его важно слушать.

Второй совет - открыто спрашивать. Построение вопроса должно быть таким, чтобы человек не просто ответил коротко, а чтобы его это побудило сказать больше и продолжить разговор.

Третье - проявлять терпение и последовательность. За несколько дней доверия нельзя создать. Надо общаться долго и не пренебрегать обещаниями и сказанным.

Четвертое правило - не судить. Этого не нужно делать, когда чьи-то взгляды не идентичны вашим. Ведь каждый человек имеет свое мнение.

Слишком много друзей и приятелей в жизни может плохо отразиться для получения успеха. В то же время их полное отсутствие также плохо. Человек может поддерживать только некоторое количество связей за определенное время. Он считает, что магическим числом является 150 - именно столько нужно для успеха в жизни. В то же время это не означает, что надо иметь именно столько друзей. Эта цифра включает суммарно друзей, приятелей, коллег и родственников, которые образуют круг общения человека.

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