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четверг, 01 апреля 2021 18:00

Человеку для успеха в жизни надо 150 людей - ученый

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Человеку для успеха в жизни надо 150 людей - ученый
150 человек в жизни человеку помогут ей стать успешной. Фото: pixabay

Слишком много друзей и приятелей в жизни может плохо отразиться для получения успеха.

В то же время их полное отсутствие также плохо, заявил психолог и антрополог Робин Данбар, передает Daily Mail.

По его словам, человек может поддерживать только некоторое количество связей за определенное время. Он считает, что магическим числом является 150 - именно столько нужно для успеха в жизни. В то же время это не означает, что надо иметь именно столько друзей. Эта цифра включает суммарно друзей, приятелей, коллег и родственников, которые образуют круг общения человека.

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Согласно истории, группы в 150 человек были на заводах, в небольших деревнях и даже в воинских подразделениях. Люди знали друг друга по имени, о профессиональной подготовке и были готовы помочь. В современном мире как раз такое количество можно увидеть на больших свадьбах, вечеринках школьных друзей и подобных мероприятиях.

В 150 контактов входят близкие друзья, которые "могут отдать вам свою почку", и их бывает более 12-15, еще 50 человек - родные и хорошие приятели, которых можно пригласить на день рождения. Остальные - другие коллеги по работе, отдаленные родственники и просто хорошие люди. Общение со всеми ними помогает человеку развиваться со всех сторон.

Пандемия вызвала национальный кризис психического здоровья. Согласно исследованию американской психологической ассоциации, болезнь так или иначе коснулась каждого. Ведь кто-то переболел сам, у кого до сих пор продолжается процесс восстановления, у кого серьезно болели близкие, а кто пережил потерю родственника, друга, партнера.

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