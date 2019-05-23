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пятница, 24 мая 2019 05:28

Как не испортить себе летний отдых

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Как не испортить себе летний отдых
Планов может быть много, нужно проследить за тем, чтобы вам ничего не мешало

Для того чтобы удачно провести лето, стоит отказаться от социальных сетей, не видать людей, которые вызывают негативные эмоции и делать дела, которые вдохновляют.

Худший способ провести лето - круглосуточно находиться рядом с людьми, которые вызывают у вас только негативные эмоции.

Откажитесь от социальных сетей, оставьте телефон в стороне. Не делайте фото, которые не будут нужны.

Не нужно расстраиваться из-за плохой погоды. Подумайте о том, что вы еще можете сделать, даже если погода не способствует прогулке.

Не обязательно каждый летний выходной тратить на какую физическую активность, можно просто отдохнуть под кондиционером.

Заранее планируйте, как будут распределяться деньги в поездках. Не нужно выбрасывать их на магниты, которые никому не нужны, рассказывает ukr.media.

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Если хотите ярких кадров и впечатлений - договаривайтесь с блогерами в вашем городе, которым так же нужны необычные съемки для своих профайлов. Это позволит завести новые знакомства, и разбавить свою инста-ленту.

Наслаждайтесь каждой минутой, ведь лето не будет длиться вечно. Составляйте планы, которые приносят удовольствие.

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