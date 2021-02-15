Как менялось количество браков и разводов в Украине за 30 лет

За прошлый год бракосочетаний уменьшилось на 29%. Фото: pixabay

За последние 30 лет в Украине стали втрое меньше регистрировать браки.

В 1991 году официально зарегистрировали 493 тыс браков, в 2020 году - 167,9 тыс, сообщает Опендатабот.

За прошлый год бракосочетаний уменьшилось на 29%. Причиной могла стать пандемия.

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Однако, за 2019 год бракосочитались почти на треть больше пар, чем в 2020 году. Так же ежегодно уменьшается и разводов. В 1991 году расстались 200810 пар, а в 2020 году эта цифра достигла отметки - 119 253.

Расстаться через ЗАГС можно, если у пары нет детей и взаимных претензий в отношении имущества. Также это можно сделать через суд, чем и пользуются около 70% пар.

Телеведущая 40-летняя Соломия Витвицкая разводится с мужем Владом Кочатковим. Пара прожила в браке 8 лет.