Соломия Витвицкая разводится после 8 лет брака

Соломия Витвицкая разводится с мужем Владом Кочатковим. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая 40-летняя Соломия Витвицкая разводится с мужем Владом Кочатковим. Пара прожила в браке 8 лет.

Она опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о разводе.

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"Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет. За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". Развод только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену", - написала женщина в сети под общим фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

Муж телеведущей Соломия Витвицкая - Владислав Кочатков - впервые признался, что было самым трудным в супружеской жизни с телезвездой. Кочатков рассказал, что находиться в тени популярной жены амбициозному мужчине очень трудно.