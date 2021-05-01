Експертка назвала факторы, которые забирают у человека интерес к жизни

Люди, которые нас окружают могут давать жизненные силы и забирать их. Фото: pixabay

Люди, которые окружают личность имеют очень большое значение для ее жизненной энергии.

Во время общения с друзьями, например, мы получаем огромный заряд бодрости и повышение настроения, все становится лучшим, рассказала Gazeta.ua коуч с жизненной энергии Елена Садома.

"Но есть и люди, с которыми мы вынуждены общаться и после этого хочется отдыхать. За этим следует наблюдать. То есть, когда общаемся с людьми, то следует обращать внимание на то, о чем думаем в этот момент, какие настроения в голове. Так можно понять, общение с кем дает силы, а с кем забирает. В то же время есть те, которые не обращают внимание на такие факторы и не могут проанализировать, что для них жизненная энергия и откуда берется. Ето значит, что таким людям это и не является актуальным и нужным. Их не следует менять, если это потребуется, то они начнут заниматься сами ", - рассказывает коуч.



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По ее словам, есть много факторов, которые забирают у человека энергию: люди, процессы, среда, привычки, история, которую выдумали в голове.

"Мы отучились наблюдаться за собой, своим телом. Зря, потому что оно даст нам ответы почти на все вопросы. Если понимать характер человека, как привычку, то с любой привычкой можно работать. Если ты привык делать из мухи слона и тебе мешает, то меняй это и оно повлечет много других изменений в различных сферах жизни. Здесь надо работать с мышлением. Так можно поднять уровень ресурсности и не тратить силы, куда это не нужно ".

Чтобы вернуть жизненные силы, експерт советует высыпаться, есть вкусную пищу, делать то, что нравится, ходить на прогулки, выделять время для себя, заниматься спортом.

Люди, у которых есть близкие друзья, имеют шансы прожить дольше, чем те, у кого их нет. Австралийские ученые исследовали эту теорию 10 лет. В эксперименте по проблемам старения, участвовали 1477 мужчин и женщин в возрасте свыше 70 лет.