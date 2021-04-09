Что поможет родителям сблизиться с ребенком

Синхронизация между мозгами родителей и детей вырастает, когда семья взаимодействует друг с другом. Фото: pixabay

Специалисты в ходе исследования мозговой активности родителей и детей определили, как им сблизиться.

Они советуют установить эмоциональную связь и быстро осознавать цели друг друга, пишет "Наша мама".

По словам специалистов, людям естественно предоставляется способность синхронизироваться с другими. То есть иногда они нечаянно начинают подражать другим - смеяться или зевать.

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Ученые проверяли, как реагирует мозг, когда 2 человека контактируют друг с другом таким способом. Использовали метод инфракрасной спектроскопии, который позволяет выявить активность мозга при выполнении различных задач. Исследователи сравнивали между собой каждого участника. Выяснили, что синхронизация возникает у людей не только в одно и то же время, но и в одной и той же области мозга.

Синхронизация между мозгами родителей и детей вырастает, когда семья взаимодействует друг с другом. Наиболее активно это происходит в моменты, когда родители играют с детьми или решают проблемы, например, головоломки. В то же время, мозги мамы и ребенка синхронизируются сильнее во время разговоров. Поэтому, чтобы сблизиться с ребенком, надо чаще решать общие проблемы методом игры или общения. Это сплотит семью и разовьет социальные, эмоциональные и умственные способности.

Считают, что у детей, которые испытывают жестокое отношение, ухудшается состояние головного мозга. В них уменьшаются отделы, которые являются главными в регулировании эмоций, развития депрессии и тревожного расстройства. Это может продолжатся всю жизнь.