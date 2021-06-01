Что мешает человеку быть продуктивним

Еще одна привычка, которая плохо влияет на производительность - выполнять все задачи идеально. Фото: pixabay

С каждым случается, что нет сил ни на что.

Некоторые привычки человека могут привести к потере жизненной энергии, пишет lifehacker.

Работать без перерывов и отдыха - первая из них. Не стоит нагружать себя работой слишком. За сутки следует несколько раз делать перерывы, отвлечься: подышать свежим воздухом, сделать легкую зарядку. После работы можно заняться личными делами.

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Еще одна привычка, которая плохо влияет на производительность - выполнять все задачи идеально.

Отвлекаться на соцсети также не стоит. Человеку нужно в среднем 10-15 минут, чтобы окунуться в задачи. После этого этапа полностью внимание переключается в работу и производительность возрастает на 20-30%. Но с этой фазы очень легко выпасть, например, отвлекаясь на соцсети.

Привычка тратить время на бессмысленные встречи - еще одна "убийца" производительности. Конечно, для решения определенных задач важно общаться и обсуждать какие-то вещи, но если во встрече нет лидера и четкой структуры, то такое собрание просто отнимают время.

Жизненная энергия человека - это состояние и ощущения внутри, что все хорошо и я могу что угодно. Человек чувствует, что может сделать что-то сложное, то, чего не любит, но именно сейчас оно ей по силам. Совсем не обязательно, чтобы человек, полна жизненной энергии, имела улыбку от уха до уха и выглядела чрезвычайно положительной и энергичной. Она может быть даже немного грустная, или задумана внешне, но главное ощущение внутри.