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среда, 05 февраля 2020 22:46

10 детей и 26 кумовьев: провели необычный обряд крещения семьи
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10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска крестились в Криворивне.
Фото: gk-press.if.ua
10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска крестились в Криворивне.
10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска крестились в Криворивне.
10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска крестились в Криворивне.
10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска крестились в Криворивне.

В селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области окрестили всю семью Гюрджян из Лисичанска в Донбассе.

Крещение приняли 10 приемных детей, пишет Valentyna Varava в Facebook.

Таким образом их родители имеют 26 кумовьев.

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"Такого еще не было! 10 приемных детей и их родители, вся семья Гюрджян из Лисичанска, были крещены сегодня в Криворивне - сердце Карпат. Гуцулы - народ серьезный и упорный, так что большая семья Гюрджян увеличилась сразу на 26 кумовьев! Это безумно круто! Большая любовь и Божье благословение были сегодня с нами. Да, и я стала крестной мамой у Саши, старшего сына ", - написала женщина.

Криворивня - одно из самых интересных и заметных украинских сел, описанное известными писателями и изображено художниками. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена 1719 и колокольня, 1718 совершенных сооружение в гуцульской школе народной архитектуры.

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