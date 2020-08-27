Жулинский поддержал Загородного на пост президента Академии наук

Академик Анатолий Загородный родом из поселка Большая Александровка на Полтавщине. Его научная деятельность связана с Институтом теоретической физики имени Николая Боголюбова. Фото: nas.gov.ua

Директор Института литературы им. Тараса Шевченко, академик 80-летний Николай Жулинский лучшей кандидатурой на пост президента Национальной академии наук Украины считает ее вице-президента Анатолия Загородного, 69 лет.

Об этом Жулинский заявил в интервью газете "День".

"После ухода Бориса Патона надо подумать, как двигаться вперед. Программа Анатолия Загородного, нынешнего вице-президента НАН Украины, мне кажется наиболее реалистичной, пригодной для реализации в кризисной ситуации, в которой находится государство. В первую очередь потому, что она предусматривает реализацию наработок, которые уже осуществила НАН в плане реформирования академической научной сферы", - говорит Жулинский.

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Отмечает, что в Украине есть проблема консолидации общества и формирования национальной идентичности. Последние президентские выборы показали, что люди не имеют глубинного осознания, что для них главное. Преобладает прагматичный и конформистский подход к важным политическим вопросам. Общество не мыслит категориями ответственности за государство, будущее, за то, что надо самим решать судьбу Украины, а не только надеяться на кого-то из соседей, или международные валютные фонды.

"У нас еще преобладает синдром тоталитарного мышления, заложенный коммунистической системой: а что мне с этого будет. И это самая большая наша беда. Не думают, что будет дальше с государством, как будет развиваться и как я в этом процессе могу помочь стране? Моисей водил по пустыне людей 40 лет. Думаю, что через лет 10 наше государство расцветет", - добавил Николай Жулинский.

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Избрать нового президента Национальной академии наук Украины должны были весной этого года. Из-за коронавирусного кризиса процесс отложили. Президента НАН избирают на общем собрании раз в пять лет путем тайного голосования. Участие в нем принимают академики, члены-корреспонденты НАН и другие ученые, которых всего более 700. Примерной датой собрания называют конец сентября - начало октября.

Среди кандидатов на пост президента есть пять академиков: Владислав Гончарук, 79 лет, ученый в области физики, химии, биологии. Сергей Комиссаренко, 78 лет, академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины. Владимир Семиноженко, 70 лет, ученый в области физики, материаловедения и сверхпроводящих материалов. Анатолий Загородный, 69 лет, вице-президент НАН, доктор физико-математических наук. Богдан Данилишин, 55 лет, доктор экономических наук, эксминистр экономики Украины. В конце июня на сайте НАН были обнародованы избирательные программы кандидатов. В большинстве говорится о необходимости реформирования НАНУ, улучшения состояния украинской науки и необходимости структурированной и финансовой оптимизации.