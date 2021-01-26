Зубная дрель напоминала швейную машину

Стоматология появилась относительно недавно. Фото: zina-korzina.livejournal.com

В этот день 1875 года американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей. До этого лечили зубы банщики и цирюльники.

В то время лечить зубы было чрезвычайно опасно и болезненно. Усложняло еще и то, что не было необходимых инструментов. Поэтому процесс удаления зуба часто был слишком длительный и невыносимый.

Из-за этого многие просто ждали, пока зуб сам выпадет.

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Джордж Грин не был первым из тех, кто хотел усовершенствовать лечение зубов. Так, первые инструменты для их сверления разработал Корнелиус Золингени, который сконструировал ручной бор с конусным наконечником. Затем изобрели бормашину с педалями. Устройство напоминало механизм швейной машины.

26 января 1932 года умер Уильям Ригли - американский предприниматель, основатель компании William Wrigley Jr. Company, которая под его руководством стала одним из лидеров на рынке жевательной резинки в США.