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вторник, 26 января 2021 12:00

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

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Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку
Компания Wrigley производит жевательную резинку и сладости под 40 брендами. Фото: unsplash.com

26 января 1932 умер Уильям Ригли - американский предприниматель, основатель компании William Wrigley Jr. Company, которая под его руководством стала одним из лидеров на рынке жевательной резинки в США.

Уильям Ригли родился в 1861-м. В неполные 30 лет он переехал из Филадельфии в Чикаго. Основал компанию для продажи мыла Wrigley Scoring, которое производил его отец. Чтобы стимулировать продажи, Уильям делал покупателям небольшие подарки, среди которых был пекарский порошок. Впоследствии заметил, что порошок пользуется большим спросом, чем мыло. Переключился на продажу этого товара. К порошку предлагал в подарок 2 пакетика жевательной резинки.

Предприниматель обратил внимание, что жвачка популярная в американцев. Но на тот момент индустрия жевательной резинки в США еще не была развита.

В 1892 году Уильям Ригли решает переориентировать свой бизнес на производство жвачки. Первые жевательные резинки, выпущенные под названием Lotta и Vassar очень понравились потребителям. В 1893-м на рынок выходят популярные до сих пор марки Juicy Fruit и чуть позже - Wrigley's Spearmint.

Уильям Ригли стал одним из первых, кто начал активно использовать рекламу в продвижении товара. В ход шли газеты, журналы, плакаты, уличная реклама.

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В это же время совершенствуется технология производства и упаковки продукции. Например, именно Уильям Ригли придумал разделить традиционные брусочки жевательной резинки на пять отдельных пластинок. Каждая заворачивалась в вощеную бумагу.

В начале 1930-х Уильям Ригли придумал еще один маркетинговый ход: в упаковку жевательной резинки начали класть вкладыш. Это были яркие цветные картинки, на которых изображались герои комиксов, чемпионы бейсбола и экзотические животные. Дети покупали жвачку еще и ради того, чтобы получить новые вкладыши. Их коллекционировали, обменивали.

Сегодня компания Wrigley продает свою продукцию в 180 странах. Имеет 21 предприятие в 14 странах, включая США, Мексику, Испанию, Великобританию, Францию, Чехию, Польшу, Россию, Китай, Индию, Японию, Кению, Тайвань и Австралию.

Компания Wrigley производит жевательную резинку и сладости под 40 брендами: Orbit, 5 - Five Gum, Hubba Bubba, Juicy Fruit, Eclipse, Extra, Big Red и другие.

В Украине продают много разновидностей знаменитой жвачки Wrigley's. Классические Doublemint и Spearmint стоят 20 грн за упаковку.

Знакомая многим с детства, жвачка Wrigley's Hubba Bubba с различными вкладышами и смешными наклейками стоит от 35 до 50 грн. Жевательная резинка Hubba Bubba Mega Long изготовлена в виде ленты и стоит 63 грн. Wrigley'S Juicy Fruit в упаковке из 5 пластинок можно купить 20 грн. А за большие пачки этой резинки с разными вкусами просят 69 грн.

Впрочем, самая популярная и распространенная в Украине жевательная резинка Orbit. Она появилась во время Второй мировой войны. Ее выпускали специально для американских солдат, жвачка входила в пайки военных. Считалось, что помогает расслабиться и снять стресс. Сейчас Orbit выпускают с различными вкусами, стоит от 9,50 грн.

25 января 1783 года родился Уильям Колгейт - американский предприниматель, основатель компании Colgate.

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26
января

Умер предприниматель, придумавший популярную жевательную резинку

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