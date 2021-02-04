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воскресенье, 01 августа 2021 07:56

Защита авторских прав Game Dev компании

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Защита авторских прав Game Dev компании
Компания Stalirov&Co рассказала, какие объекты игры охраняются авторским правом. Фото: Регистрация торговой марки

Digital Market Outlook спрогнозировал, что количество пользователей в сегменте мобильных, скаченных и онлайн-игр в мире к 2025 году увеличится до 4306,3 миллиона человек. Растет количество Game Dev продуктов, а вместе с ними число споров о нарушении авторских прав. Юристы компании Stalirov&Co подготовили статью о том, какие объекты игры охраняются авторским правом и как усилить их правовую защиту.

1. Программный код

Код игры охраняется с момента создания. Но, в мире действует презумпция авторства: автор тот, кто им указан. Что мешает третьему лицу заявить об авторстве на ваш продукт? Чтобы не доказывать авторство, его проще зарегистрировать.

Нужно доказать схожесть, чтобы установить неправомерное копирование кода игры. В этом поможет компьютерно-техническая экспертиза. Эксперт подтвердит вероятность происхождения кода одной игры от другой, и выразит схожесть в процентном показателе.

Переработка идеи без копирования исходного кода и графики не считается нарушением авторских прав. Так решил суд в деле Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd. Истец считал, что Mazooma в играх Jackpot Pool и Trick Shot скопировали данные игры Pocket Money от Nova Productions. Но сходство было слишком общим, чтобы суд установил нарушение.

2. Геймплей - способ взаимодействия игрока с игрой

К геймплей относится история, сюжет, препятствия и уровни игры. Сюжет игры нельзя копировать. Это защищает не только актуальность игры, но дает творческую свободу собственникам авторских прав продолжать сюжетную линию предыдущей игры в новых продуктах.

Приведем пример нарушения авторских прав на геймплей: в 2012 году суд Нью-Джерси рассматривал спор Tetris Holding, LLC против Xio Interactive, Inc. Ответчик создал игру Mino и копировал игровой процесс Tetric, но добавил новые художественные элементы. Суд решил, что авторские права нарушены, поскольку внешний вид Mino можно спутать с Tetric. С тех пор как выпущен Tetric, появились новые технологии в графике. Поэтому Xio Interactive, Inc. могла добавить новые формы выражения в игровой процесс, чтобы лучше отличать его от идеи Tetric.

3. Персонажи

Такой объект авторского права разберем на примере Марио. Авторские права на персонажа принадлежат Nintendo. Это означает, что Nintendo может ограничить игру с Марио в качестве персонажа и имеет исключительные права на его продажу. Игрушки, аксессуары и другие предметы с изображением Марио могут продаваться только после лицензирования Nintendo.

В декабре 2020 года Nintendo выиграла суд в Японии против Mari Mobility. Ответчик организовал картинг-тур по улицам Токио. Водители оделись в костюмы Марио. Но Mari Mobility не получила право на использование персонажа. За нарушение авторских прав Nintendo получила компенсацию в размере 483 000 $ США.

4. Графика и дизайн

Создатель игры получает авторские права на оформление и визуальный дизайн. Но игра может относиться к определенному жанру, для которого требуется, чтобы несколько элементов всегда присутствовали. Такие элементы будут охраняться авторским правом на их точное представление, а не на фактический элемент в игре. Например, игра на военную тематику будет иметь оружие и другие виды артиллерии. Если защитить фактический элементы авторским правом, другая военная игра никогда не будет создана. То есть, конкуренты не имею права повторить дизайн оружия из вашей игры в точном соответствии. Но вовсе запретить им использовать оружие не получится.

5. Музыка

Музыку для видеоигры пишут под заказ, или получают лицензию для использования уже написанной музыки. Например, в видеоигре Марио музыка создана композитором Koji Kondo. Музыкальные произведения, а также звуки, связанные с действиями игры, такими как звук сбора монет и прыжков, защищены авторским правом. Использование музыки без лицензии приведет к выплате гонорара Nintendo. Кроме того, авторским правом на музыкальные произведения защищены диалоги в игре.

Как усилить защиту авторских прав на Game Dev продукты?

1. Выкупайте авторские права на разработку и дизайн у специалистов.

2. Регистрируйте авторские права на программные коды.

Перед регистрацией проверьте, принадлежат ли авторские права Game Dev компании, чтобы избежать возврата заявки на регистрацию.

3. Заключайте лицензии с пользователями, чтобы избежать компилирования, модифицирования и коммерческого использования. А в случае таких действий, получить компенсацию за нарушение авторских прав.

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