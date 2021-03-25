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четверг, 25 марта 2021 11:13

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

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Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний фото: napoleon.org

25 марта 1857 года парижский издатель и библиотекарь Леон Скотт запатентовал фоноавтограф - первый прибор для записи звуковых колебаний.

Фоноавтограф мог только регистрировать визуальную форму звуковых колебаний. В 1878 году украинский физик-теоретик Николай Пильчиков предложил электрический фоноавтограф.

Прибор состоял из трубы, которая фокусировала звуковые волны на мембрану. К мембране прикрепили иглу, которая чертила его форму на пластинке. Позже пластинку заменили на барабан или цилиндр, который покрыли закопченной бумагой. Другой вариант использовал ленту из обычной бумаги и карандаш или перо с чернилами вместо иглы.

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Фоноавтограф долгое время оставался одним из лабораторных инструментов, которые использовали в исследованиях по акустике. Например, с его помощью примерно определялись частоты музыкальных тонов, наблюдали форму звуковых волн музыки и разговора.

22 марта 1904 года в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире опубликовали цветную фотографию.

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Дата
25
марта

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

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